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Tüm yurdu etkisi altına alacak! Meteoroloji'den uyarı geldi

06.07.2021 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji haftalık hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan tahminlere göre yurt genelinde sıcaklıklarda değişiklik beklenmezken, hafta sonuna kadar yurt genelinde sağanak yağışın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Tüm yurdu etkisi altına alacak! Meteoroloji'den uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Batı Karadeniz'deki Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun batı ve kıyı kesimlerinde yarın çok kuvvetli yağış bekleniyor. Son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Yağışların yarın bölge genelinde yerel kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun batı ve kıyı kesimlerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

SU BASKINI UYARISI

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

İSTANBUL'DA ÇARŞAMBA GÜNÜ SAĞANAK VAR

İstanbul başta olmak üzere çarşamba günü yurdun büyük bölümünde sağanak yağış etkili olacak. Başta Marmara Bölgesi olmak üzere Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Orta Karadeniz hariç sağanak yağış etkili olacak.

Perşembe günü sağanak yağış Marmara Bölgesi'nde etkili olmaya devam edecek. Artvin, Ardahan, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Eskişehir, Kütahya, Ankara, Bolu, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop ve Düzce'de sağanak yağış etkili olacak.

Cuma günü sağanak yağış yurdun kuzeyinde ve Doğu Anadolu bölgesinde etkisini sürdürecek. Güney'de ise hava sıcaklıkları 41 dereceye kadar çıkacak.

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HAFTA SONU YAĞIŞLAR DOĞU'YA KAYACAK

Cumartesi günü sağanak yağış İstanbul'u terk ediyor. Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Erzincan, Trabzon, Bayburt, Erzurum, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars'ta sağanak yağış etkili olacak.

Pazar günü ise sağanak yağış yurdu neredeyse tamamen terk etmiş olacak. Düzce, Bolu, Karabük, Karabük, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Artvin ve Erzurum'da sağanak yağış etkili olacak.

GÖRÜŞ MESAFESİ 50 METREYE KADAR DÜŞTÜ

Öte yandan Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Düzce ve Bolu kesimleri Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Elmalık ve Seymenler mevkilerinde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Bölgede yoğun sis ve yağış nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı. Güzergahlarda tedbir alan trafik ekipleri, sürücülerden takip mesafesini korumalarını istedi. Meteoroloji yetkilileri, yağışın ve sisin devam edeceğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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