Tümamiral Cihat Yaycı geliştirdi! 'FETÖ metre' ile kriptolar deşifre ediliyor

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DKK) Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı, DKK Personel Başkanı olduktan sonra orduya sızmaya çalışan FETÖ başta olmak üzere diğer illegal örgütlerle mücadele için özel bir ekip oluşturuldu. Bu kapsamda mücadelenin hukuki zeminde merkezi olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla Personel Başkanlığı bünyesinde Adli Takip İnceleme ve İdari İşlem Şubesi (ATİİİŞ) kuruldu. Bu birimde görev yapacak ekip, Balyoz ve İzmir Casusluk kumpas davaları mağduru askerler ile daha önce Yaycı’nın yakından tanıdığı her sınıftan subay ve astsubaylardan oluşturuldu.

FETÖ metre analizi yapılacak kişi için komutanlıktan elde edilen veriler ile 16 bakanlık ve 25 kamu kurumundan gelen bilgiler, yazılımı Türk mühendislerce yapılan “karar destek programına” yüklenerek, ortaya çıkan sonuçlar uzmanlarca analiz edilmeye başlandı. Uygulama için ilk önce 29 ana kriter belirlendi ve sistem, darbe girişiminde yer aldığı somut delilerle tespit edilen isimler için kullanıldı.

FETÖ metreye girilen verilerin sonucunda birbirini tanımadıklarını iddia eden darbe sanıklarının birçok ortak noktası da tespit edildi. Çoğu kurmay olan bu subayların yüksek lisans ya da doktora tez danışmanlarının FETÖ’den yargılanmaları, askeri lise sınavında aynı sorulara doğru ve yanlış cevap vermeleri, aynı ortaokul mezunu olmaları, göreve atandıktan

sonra birçoğunun personel temin merkezleri ile ölçme ve değerlendirme görevlisi olmak istemeleri gibi ortak özelliklerinin tespit edilmesi üzerine FETÖ metre sistemi daha da geliştirildi.