Tunahan Ak kimdir? Tunahan Ak nereli ve kaç yaşında?

Yaptığı barbunyalı profiterol ile ana kadroya giren Tunahan Ak; Mustafa, Ateş, Azize, Burcu ve Hasan ile yer aldığı eleme potasından çıkamadı. MasterChef hayallerine 19 Eylül akşamı veda eden Tunahan Ak 19 yaşında. Tavırları ve espirili kişiliğiyle dikkatleri üzerine çeken Ak, Instagram'da kısa sürede 253 bin takipçiye ulaştı. İşte detaylar...

TUNAHAN AK KİMDİR?

19 yaşındaki Tunahan Ak yarışmaya İstanbul'dan katıldı. Hayatta değişiklik olması için yarışmaya katıldığını söyleyen Ak, açık liseyi bitirmesinin ardından Bolu'da eğitim aldı. 4 sene Bolu'da yatılı kalan Ak, 1,5 senedir Kadıköy'de çikolata imalathanesinde çalışıyor. Tunahan Ak Instagram'da "ttunahanak" kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor.



