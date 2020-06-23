Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu kimdir? Koronaya mı yakalandı?

Türkiye’nin Ovacık ilçesinin Belediye Başkanı olarak Fatih Mehmet Maçoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamayla korona virüse yakalandığını ve hastanede tedavi edildiğini paylaştı. Yapılan paylaşıma inanmak istemeyen sevenleri "Fatih Mehmet Maçoğlu koronaya mı yakalandı" sorusunun cevabını aramaya başladı.
Fatih Mehmet Maçoğlu’nun son durumu nasıl sorusunun soran sevenleri, hastaneye ulaşmaya çalışarak; Fatih Mehmet Maçoğlu son durumunu merak ediyor. Peki Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu kimdir?
Hayatımıza girmesi ve geniş çevrelere tanınması ise bir önceki belediye seçimlerinde Ovacık Belediye Başkanı olarak tanınmasıyla oldu. Ovacık’ta tarım ve hayvancılığa verdiği destekle bilinen Maçoğlu kısa sürede tüm Türkiye’ye adını duyurdu. 2014 Türkiye yerel seçimlerinde Türkiye Komünist Partisi'nden aday olarak seçilen Maçoğlu Türkiye'nin ilk TKP'li belediye başkanıdır. Maçoğlu, Türkiye Komünist Partisi (TKP) ile Demokratik Haklar Federasyonu'nun (DHF) seçimdeki ortak adayı idi. Şimdi Tunceli Belediye Başkanı olarak hayatına devam etmektedir.
20 Aralık 1968 yılında Tunceli’nin Ovacık ilçesinin Çemberlitaş köyünde doğdu. Maçoğlu doğduğu yerde eğitim hayatına başladı. YİBO’da, orta öğrenimini Bingöl Sağlık Meslek Lisesinde tamamladı. Asıl mesleği laborantlıktır. 1989 yılında Konya'nın Bozkır ilçesinde sağlık memuru olarak mesleğine başladı. Daha sonra tayin isteyerek memleketine döndü ve 1992 ile 2007 yılları arasında Tunceli'nin Pertek ilçesinde görevine devam etti.
2006 yılında Çilimli ilçesine atandı fakat bu karar uygulanamadı. 2007 yılından bu yana Tunceli Devlet Hastanesini Acil Servis bölümünde Sağlık Memuru olarak çalışmaktaydı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası üyesi olan Maçoğlu evli 2 çocuk babasıdır. 2014 Yerel Seçimleri için Kamu görevinden istifa ederek Tunceli'nin Ovacık ilçesinden belediye başkan adayı olmuş ve kazanmıştır.
Rakibi bir önceki belediye başkanı Mustafa Sarıgül (BDP) 2009 yılında gerçekleşen yerel seçimlerde Ovacık Belediye Başkanı olmak için Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçimleri kazanmış ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2013 yılı Temmuz ayında çözüm süreci ve anayasa yapım sürecindeki tutumunu protesto etmek için istifa ederek Barış ve Demokrasi Partisi'ne geçmiştir.
Maçaoğlu devlet hazinesine ait 650 dönüm araziye nohut, kuru fasülye ve patates ektirmiş, yaptığı açıklamada ise elde edilen gelirle ilçedeki yoksul ailelere yardım ettiklerini ve 78 öğrenciye aylık 200 lira burs sağladıklarını söylemiştir.
Fatih Mehmet Maçoğlu son seçimlerde Tunceli’den belediye başkanı adayı olmuş ve kazanarak, Tunceli Belediye Başkanı olarak hayatına devam etmektedir.