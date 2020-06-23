Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu kimdir? Koronaya mı yakalandı?

Türkiye’nin Ovacık ilçesinin Belediye Başkanı olarak Fatih Mehmet Maçoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamayla korona virüse yakalandığını ve hastanede tedavi edildiğini paylaştı. Yapılan paylaşıma inanmak istemeyen sevenleri "Fatih Mehmet Maçoğlu koronaya mı yakalandı" sorusunun cevabını aramaya başladı.

Fatih Mehmet Maçoğlu’nun son durumu nasıl sorusunun soran sevenleri, hastaneye ulaşmaya çalışarak; Fatih Mehmet Maçoğlu son durumunu merak ediyor. Peki Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu kimdir?

Fatih Mehmet Maçoğlu kaç yaşında, nereli ve hayatı nasıl geçmiştir?

Hayatımıza girmesi ve geniş çevrelere tanınması ise bir önceki belediye seçimlerinde Ovacık Belediye Başkanı olarak tanınmasıyla oldu. Ovacık’ta tarım ve hayvancılığa verdiği destekle bilinen Maçoğlu kısa sürede tüm Türkiye’ye adını duyurdu. 2014 Türkiye yerel seçimlerinde Türkiye Komünist Partisi'nden aday olarak seçilen Maçoğlu Türkiye'nin ilk TKP'li belediye başkanıdır. Maçoğlu, Türkiye Komünist Partisi (TKP) ile Demokratik Haklar Federasyonu'nun (DHF) seçimdeki ortak adayı idi. Şimdi Tunceli Belediye Başkanı olarak hayatına devam etmektedir.