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  4. Turabi Acun Ilıcalı ile pozuyla duyurdu! Para itirafı dikkat çekti... "Artık çok yoruldum"

Turabi Acun Ilıcalı ile pozuyla duyurdu! Para itirafı dikkat çekti... "Artık çok yoruldum"

24.08.2023 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor ile adını duyuran Turabi Çamkıran geçtiğimiz günlerde kaza geçirmişti. Durumu iyi olan Turabi Acun Ilıcalı ile bir fotoğrafıyla "Artık çok ama çok yoruldum. Bu saatten sonra beni heyecanlandıracak bir teklif olmadıkça yarışlara veda ediyorum" açıklamasında bulundu.

Survivor ile adını duyuran Turabi kaza geçirdikten sonra "Ölmez sağ kalırsam hayatımın kadını bulup, hemen nikahı basacağım. 2024 bitmeden de evlenip, çoluk çocuğa karışıp, ailemle mütevazi bir hayat yaşıyacağım" demişti.

Amerika'da yarışlara katılan ve kadınlarla erotik pozlar veren Turabi son paylaşımıyla dikkat çekti. Survivor'daki kareleriyle ve Acun Ilıcalı ile bir fotoğrafıyla kararını açıklayan yarışmacı şunları yazdı:

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Şeffaf iç çamaşırıyla mutfakta poz verince... Şeffaf iç çamaşırıyla mutfakta poz verince...

PARA İTİRAFI DİKKAT ÇEKTİ

"Artık çok ama çok yoruldum. Bu saatten sonra beni heyecanlandıracak bir teklif olmadıkça yarışlara veda ediyorum ve emekli oluyorum. Geride hatırladıkça gurur duyacağım şampiyonluklar kazandım. Kazandırdığı paralar yüzünden de çok insan kaybettim. Paraların bir kısmı ailenin borçlarına, bir kısmı dostların derdine, bir kısmı da ihtiyacı olan kardeşlerime gitti (Helal hoş olsun). Bir kısmını yedim, kalanını ticarette batırdım. Kötü gün parasını da şimdi sağlığımı düzeltmek için kullanıyorum. Çok şükür yarışmalardan önceki beş parasız halime geri döndüm.

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YENİ PLANINI DA AÇIKLADI

Bu saatten sonra olur da bir yarışa gidersem eğer birincilik parasını da iyi bir hayır kurumuna bağışlayacağım. Tüm hayallerimi gerçekleştirdim. Sırada yurt dışındaki organizasyonlarda ve yarışmalarda yarışıp hayallerini gerçekleştirmek isteyen kardeşlerim için çalışacağım. Çok çalışın kardeşlerim. 2024 senesinde en az $1,000,000 ödüllü yarışmaları kazanmak istiyorsanız şimdiden hazırlanın. Yakında benim koçluğumda dünyanın her yerindeki yarışmalarda benim ekibimden şampiyonlar çıkacak. O güne kadar kalın sağlıcakla."

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