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Turabi Adem kavgası görüntülerini yayınlayın Acun Bey!

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.03.2018 16:07 | Son Güncelleme

Survivor izleyicileri Turabi-Adem kavgasını merak ediyor. İzleyiciler medya patronu Acun Ilıcalı'ya ve yorum yağdırıyor

Turabi Adem kavgası görüntülerini yayınlayın Acun Bey!

Ekranların en heyecanlı yarışmalarından biri olan Survivor 2018'de Turabi ile Adem'in kavga büyük bir kavgaya tutuştuğu ortaya çıkmıştı. Acun Ilıcalı, aralarında büyük bir tartışma yaşandığı ortaya çıkan Turabi ve Adem ile ilgili açıklama yaptı. Ilıcalı, iki yarışmacının ciddi bir şekilde uyarıldığını ve bu tarz bir olayın tekrarlanması halinde ciddi bir yaptırımı olacağını konseyde tüm izleyenlere duyurmuştu.

TURABİ İLE ADEM ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Ada konseyinde Acun Ilıcalı'nın uyarılarının ardından söz hakkı alan Turabi ile Adem, ekip arkadaşlarından özür dilemiş ve bu gerginliğin bir daha yaşanmaması konusunda söz vermişlerdi fakat Survivor 2018'in yayınlanan son bölüm fragmanında gerginliğin hala devam ettiği ortaya çıktı.

Yeni bölüm fragmanında Turabi’nin, ‘Adem bundan sonra benim için klavyedeki boşluk tuşu gibi. Çok yer kaplıyor ama boş işte’ sözleri dikkat çekti. Adem ise yaşanan kavgayı kolay unutamayacağını söyleyerek, ‘Ben bunları unutamam. Ertesi gün unutup oyun kazandığımızda el çakamam’ dedi.

TURABİ ADEM KAVGASININ GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANACAK MI?

All Star takımında Adem ve Turabi’nin ekrana gelmeyen kavgasının yankıları ise devam ediyor. Adem ile Turabi arasında yaşanan kavgayı merak eden Survivor tutkunları Acun Ilıcalı'ya ve acunn.com'a adeta mesaj yağdırdı.

İşte o yorumlardan bazıları...

Neler yaşandığını bilmek istiyoruz Acun bey lütfen yayınlayın

Acun bey lütfen görüntüleri gösterebilir misiniz? Çok merak ediyorum kavga nasıl ve neden oldu.

Keske gosterseniz ne olduguna dair bir video. ciddi bir durum bu

İyide ne oldu?

Acun bey Adem ve Turabi'nin kavgasını istiyoruz yayınlarmısınız

Biz de izlesek kim haklı kim haksız olduğunu görsek iyi olur hadi Tv de yayınlanmadı bari burda yayın yapın bu arada sonuna kadar Turboo 3. Kez şampiyon olacağız sonuna kadar turabi

Seyircinin bunları bilmesi lazım bu bizim doğal hakkımız

Ne olduğunu bilmeye hakkımız var. Umarım olan bitenin ayrıntısını öğreniriz.

Olay tam olarak nedir bilen var mi?

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Anahtar Kelimeler:
Survivor survivor turabi Survivor Adem

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