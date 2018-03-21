Turabi Adem kavgası görüntülerini yayınlayın Acun Bey!

Ekranların en heyecanlı yarışmalarından biri olan Survivor 2018'de Turabi ile Adem'in kavga büyük bir kavgaya tutuştuğu ortaya çıkmıştı. Acun Ilıcalı, aralarında büyük bir tartışma yaşandığı ortaya çıkan Turabi ve Adem ile ilgili açıklama yaptı. Ilıcalı, iki yarışmacının ciddi bir şekilde uyarıldığını ve bu tarz bir olayın tekrarlanması halinde ciddi bir yaptırımı olacağını konseyde tüm izleyenlere duyurmuştu.

TURABİ İLE ADEM ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Ada konseyinde Acun Ilıcalı'nın uyarılarının ardından söz hakkı alan Turabi ile Adem, ekip arkadaşlarından özür dilemiş ve bu gerginliğin bir daha yaşanmaması konusunda söz vermişlerdi fakat Survivor 2018'in yayınlanan son bölüm fragmanında gerginliğin hala devam ettiği ortaya çıktı.

Yeni bölüm fragmanında Turabi’nin, ‘Adem bundan sonra benim için klavyedeki boşluk tuşu gibi. Çok yer kaplıyor ama boş işte’ sözleri dikkat çekti. Adem ise yaşanan kavgayı kolay unutamayacağını söyleyerek, ‘Ben bunları unutamam. Ertesi gün unutup oyun kazandığımızda el çakamam’ dedi.