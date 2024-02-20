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Turabi apar topar yoğun bakıma alındı! "Bir Survivor'dan çıktık şimdi diğerine..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
20.02.2024 08:32 | Son Güncelleme:
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Survivor All Star'ın en iddialı isimlerinden olan Turabi yarışmada sakatlıkları yüzünden devam edemez duruma gelince adaya veda etti. Turabi son paylaşımında apar topar yoğun bakıma alındığını söyleyerek hayranlarını korkuttu.

Turabi apar topar yoğun bakıma alındı! "Bir Survivor'dan çıktık şimdi diğerine..."

Survivor All Star 2024'e katılan Turbo Turabi adaya bir anda veda etmişti. Turabi Çamkıran ilk günden beri iddialı lafları ve performansıyla adından söz ettirirken yaşadığı sağlık sorunları yarışmaya devam etmesini engelledi.

Sosyal medyada Survivor Turabi'nin geri geleceği konuşulurken iddialı isim bu dedikoduları yalanladı. Turabi son paylaşımıyla ise sevenlerini korkuttu.

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Hastane odasında çekilen bir karesini paylaşan Turabi, ‘’Kırık çıkık için geldik, yoğun bakıma alındık’’ ifadelerini kullandı. Fenomen yarışmacının paylaşımı takipçilerini endişelendirdi.

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Turabi paylaşımının devamında ise ‘’Ağır enfeksiyon kapmışım. Ciğer iflas etmek üzereymiş. Bir Survivor'dan çıktık şimdi diğerine" dedi.

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