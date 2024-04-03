MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Turabi "Kim derdi bu tip milyon dolarlar kazanacak" diyerek paylaştı! Yorumlar gecikmedi

Turabi "Kim derdi bu tip milyon dolarlar kazanacak" diyerek paylaştı! Yorumlar gecikmedi

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
03.04.2024 11:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'dan sağlık sorunları nedeniyle ayrılan Turabi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Turabi bu kez Instagram hesabından gençlik fotoğrafını paylaştı. Ünlü ismin gençlik hali çok konuşuldu.

Turabi "Kim derdi bu tip milyon dolarlar kazanacak" diyerek paylaştı! Yorumlar gecikmedi

Survivor'ın popüler isimleri arasında yer alan Turabi diğer yarışmacılarla yaşadığı polemikler ile adından söz ettiriyordu.

Survivor All Star'ın en iddialı isimlerinden Turbo Turabi yaşadığı sağlık sorunları yüzünden yarışmayı bırakmak zorunda kalmıştı.

Yarışmaya veda eden Turabi şimdi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.

"HER HALİN KARİZMA"

turabiiiiiiiiiiiiiii

Yarışmacı son olarak Instagram hesabından gençlik fotoğrafını paylaştı. Paylaşıma kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Ünlü isim gençlik fotoğrafını şu notla paylaştı:

"Kim derdi bu tip milyon dolarlar kazanacak ve dünyanın bir numaralı “Reality Tv Show” yıldızı olacak. Hayallerinizden vazgeçmeyin gençler. Eğer bu tip başarılı olduysa, sen de olursun! Tipe bak. Evladım olsa sevmem bu tipi. Ana, baba kusura bakmayın 14 sene evinizde bu tipe katlandığınız için. Genç yaşta evden kaçarken beni neden durdurmadığınızı şimdi anlıyorum. Evimde böyle tip olsa evden kovardım."

turabi666666666

Ünlü isim diğer paylaşımında ise şunları belirtti:

"Bak Meryem Sultan bak! Yaptığını beğendin mi! Keşke o gece babamı odana almasaydın da insanların başına bu tipi bela etmeseydin."

Turabi'nin paylaşımına "Turabi alemsin", "Her halin karizma", "Demek ki tiple olmuyor" gibi yorumlar yapıldı.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Kocam' paylaşımı' Paylaşıp silince olay oldu'Kocam' paylaşımı' Paylaşıp silince olay oldu
Boşanma sebebi denmişti! İşte Bülent Şakrak'ın oyuncu aşkıBoşanma sebebi denmişti! İşte Bülent Şakrak'ın oyuncu aşkı
Canlı yayınında bomba anlar! Kalçasını elleyip kontrol ettiCanlı yayınında bomba anlar! Kalçasını elleyip kontrol etti
Anahtar Kelimeler:
turabi sosyal medya gençler
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında anlattı! Yeniden Refah ile o parti birleşebilir

Canlı yayında anlattı! Yeniden Refah ile o parti birleşebilir

Emekli zammı ve memur maaşı için 3 aylık oran netleşti

Emekli zammı ve memur maaşı için 3 aylık oran netleşti

Açılmayan iftar çadırı Fatih Portakal'ı çileden çıkarttı

Açılmayan iftar çadırı Fatih Portakal'ı çileden çıkarttı

Malatya'da deprem! Çevre illerden de hissedildi

Malatya'da deprem! Çevre illerden de hissedildi

Doktorlar hakkındaki ifadesine tepki yağdı! "Onlar para için..."

Doktorlar hakkındaki ifadesine tepki yağdı! "Onlar para için..."

Mansur Yavaş'tan 8 isme çağrı!

Mansur Yavaş'tan 8 isme çağrı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.