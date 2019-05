Turgay Demirel'den Hidayet Türkoğlu'na tepki

"İlk kez bir aday kendi ülkesinin federasyonu tarafından aday gösterilmemiştir"

Demirel, birden fazla federasyon tarafından aday gösterilmesinin bir ilk olduğunu vurgulayarak, "Yine ilk kez bir Başkan adayı, kendi ülkesinin federasyonu tarafından aday gösterilmemiştir. Diğer iki aday, Belçikalı C. Coomans Belçika Federasyonu tarafından; Sırp aday D. Tomaseviç ise Sırbistan Basketbol Federasyonu tarafından aday gösterilmiştir. Bu adaylık konusunun daha ilginç olan tarafı ise, Sırp aday D. Tomaseviç’in aday olmaya TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yakın ekibi tarafından ikna edilmesi; maddi manevi her türlü olanakların sağlanacağı sözü verilerek ve toplantılar düzenlenerek kendisine TBF olarak tam destek verildiğinin diğer tüm federasyonlara da açıklanmasıdır. Bu durum ve seçim sürecinde yaşanan bu gelişmeler Avrupa Basketbol Federasyonlarının büyük bir kısmını çok şaşırtan, açıklayamadıkları ve anlayamadıkları bir ortam oluşturmuştur. Şöyle ki, bir yanda 23 yılını Türk basketboluna vermiş, onu almış olduğu konumdan çok daha yükseklere 'Dünya ikinciliğine' kadar taşımış ve dünyanın en güçlü Federasyonlarından biri yapmış, bir dönem daha seçilme hakkı bulunan 'Türk Başkan' ile diğer yanda Sırbistan Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri D. Tomaseviç’i 'Turgay Demirel’e' karşı aday olmaya ikna eden, her türlü desteği vereceklerini açıklayan Hidayet Türkoğlu ve Başkanı olduğu Türkiye Basketbol Federasyonu" ifadelerini kullandı.