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Turizm cennet Foça'da istila: Denize girdirtmiyorlar! Bazıları devasa boyutta, renkleri koyu mavi... "Bu kadarını ilk kez görüyorum"

16.08.2023 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem yerli hem de yabancı turistlerin gözde adreslerinden Foça'da tatilcilerde tedirginlik başladı. Renkleri koyu mavi, kuyrukları uzun ve bazıları korkutucu boyutlardaki denizanaları denize girilen noktaları adeta istila etti. Bölge sakinleri ilk kez bunca denizanasını gördüğünü söyleyip şaşkınlığını dile getirdi. Neredeyse yarım asırdır bölgede balık tutan Kaya Çakmak, "Bu canlılara dokunulduğunda ciltte yanma hissine neden oluyor, kaşındırıyor" deyip vatandaşlara uyarıda bulundu.

Balık ağlarına dolup su üstüne çıkıyorlar, toplu istila izlenimi veren görüntüleriyle tedirginlik yaratıyorlar. Denizanaları İzmir'in turizm cenneti Foça'yı esir aldı. Tatilciler koyu mavi renkli, dokununca kaşındıran boy boy denizanaları nedeniyle denize girmeye çekinir hale geldi. Aşırı sıcakların ve deniz kirliliğin etkisi olduğu belirtilen denizanası yoğunluğu fotoğraf karelerine de yansıdı.

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TATİLCİLER TEDİRGİN

Foça ilçesi Büyükdeniz ve Küçükdeniz limanları sahilinde büyüklü-küçüklü denizanası yoğunluğu görüldü. Denizanaları, çevredekilerin de dikkatini çekti. Koyu mavi renkli ve uzun kuyruklu olan denizanaları, yüzmek isteyen tatilcileri de tedirgin etti.

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"AĞLARIMIZA DENİZANASI DOLUYOR"

Bölgede 45 yıldır balıkçılık yaptığını söyleyen Kaya Çakmak şöyle konuştu:

"İlk kez bu kadar denizanası olduğunu görüyorum. Denizanaları nedeniyle balık tutamıyoruz. Ağlarımıza denizanası doluyor, balık gelmiyor. Denizanaları ağırlık yaptığı için ağlarımıza da zarar veriyor. Bu durumun kirlilik ve hava sıcaklığı nedeniyle yaşandığını düşünüyoruz.

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BAKTERİ VE PLANKTONLAR ÇOĞALINCA...

Deniz patlıcanlarının denizi temizleme özelliği vardı ama korunamadığı için çok fazla avlandı. Bu durumun da kirliliği daha da arttırdığını sanıyoruz. Denizde çoğalan bakterileri ve planktonla beslenen denizanaları için uygun bir ortam oluştuğunu düşünüyoruz.

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"VATANDAŞLARIMIZ DOKUNMAMALI"

Bu canlılara dokunulduğunda ciltte yanma hissine neden oluyor, kaşındırıyor. O nedenle vatandaşlarımız dokunmamalı. Yetkililerden bu durumun önüne geçecek bir çözüm bekliyoruz."

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"AŞIRI SICAK VE DENİZ KİRLİLİĞİNDEN KAYNAKLANIYOR"

Denizanası yoğunluğuna ilişkin açıklama geldi.

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Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, bu durumun aşırı sıcaklar ile deniz kirliliğinden kaynaklandığını belirterek, her yıl genelde bu aylarda denizanası yoğunluğu gözlendiğini ifade etti.

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(DHA)

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denizanası

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