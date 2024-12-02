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Türk bayrağı Halep Kalesi'ne çekildi! Muhalif grupların ele geçirdiği kentte dikkat çeken görüntü

02.12.2024 10:06
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Suriye'de Esad rejimi karşıtı muhalif grupların ele geçirdiği kritik noktalardan biri de Halep Kalesi. Şehrin simgelerinden sayılan kaleden gelen bir görüntü sosyal medyada çokça konuşuluyor. Kaleye Türk bayrağının çekildiği an kameraya yansıdı.

Türk bayrağı Halep Kalesi'ne çekildi! Muhalif grupların ele geçirdiği kentte dikkat çeken görüntü

Esad rejimi karşıtı silahlı gruplar Halep'i ele geçirdi. Muhalif gruplar mahallelerde hakimiyet sağladı, kentin merkezi konumundaki Sadallah El-Cabiri Meydanı'na da ulaştı. Bu sırada Halep Kalesi'nde dikkat çeken bir görüntü geldi.

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Rejim karşıtı gruplar, kısa sürede valilik ve emniyet müdürlüğü binalarının yanı sıra kentin simgesi olan Halep Kalesi'ni de aldı.

Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nı ele geçiren silahlı gruplar, rejim askerlerinin geride bıraktığı mühimmat ve askeri araçlara el koydu.

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Kentte gece sokağa çıkma yasağı getiren silahlı gruplar, kontrolüne aldığı mahallelerde denetim yaparak güvenlik önlemleri alıyor.

Gruplar, akşam saatlerinde, rejimin alıkoyma merkezi olarak kullandığı binalara da girerek aralarında siyasi tutukluların da bulunduğu onlarca kişiyi salıverdi.

HALEP KALESİ'NE TÜRK BAYRAĞI ÇEKİLDİ

Bu sırada sosyal medyada paylaşılan bir görüntü de çokça konuşuldu. Görüntüde muhalif grupların ele geçirdiği Halep Kalesi'ne Türk bayrağı çekildiği görüldü.

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76 YIL ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Aralık 1948 tarihli bir mecmuada da “Halep kalesine Türk bayrağı çekildi” başlığıyla haber yapılmıştı.

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NELER OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esad rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

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27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, çatışmaların ikinci gününden itibaren İdlib kırsalında da çok sayıda bölgeyi ele geçirmişti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
suriye Türk bayrağı Halep
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