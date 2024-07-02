"Türk bayrağının yakılması kabul edilemez" CHP'den 10 maddelik açıklama! Sert tepki geldi

CHP'nin son günlerde yaşanan olaylarla ilgili açıklamasını Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel paylaştı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Uzgel'in açıklamasında 10 madde yer aldı.

"HÜKÜMET, TÜRKİYE’Yİ BU KRİZİN TUTSAĞI HALİNE GETİRMİŞTİR"

Uzgel'in paylaşımına göre CHP'nin "Suriye ve Türkiye'de yaşanan son olaylarla" ilgili 10 maddelik açıklaması şöyle:

"1- Türkiye’nin Ortadoğu politikası, Suriye politikası ve sığınmacı politikası çökmüştür, iflas etmiştir

2- Erdoğan ve AKP hükümeti var olan bu vahim tablonun başlıca sorumlusudur

3- Hükümet, neden olduğu Suriye krizini çözemediği gibi, Türkiye’yi bu krizin tutsağı haline getirmiştir

"ERDOĞAN SIĞINMACILARIN YARATTIĞI SORUNLARI GÖRMEZDEN GELDİ"

4- Erdoğan izlediği politikayla Suriye’nin yıkımına neden olurken ve Türkiye’yi dünyanın sığınmacı deposu haline getirirken, bir de bu insanların hayatı üzerinden Avrupa ile pazarlık yapmaktan çekinmemiştir

5- Türkiye’de giderek sayısı artan sığınmacıların yarattığı, toplumsal, siyasal, ekonomik ve demografik sorunları görmezden gelmiş, bu sorunlardan bir tanesini bile çözmek için hiçbir girişimde bulunmamıştır

6- Türkiye, Atatürk döneminin temel taşı olan komşuların içişlerine karışmama ilkesine sözde değil uygulamada da bağlı kalmalıdır

"TÜRK BAYRAĞININ YAKILMASI KABUL EDİLEMEZ"

7- Türkiye, Suriye politikasını yeniden belirlemeli, mevcut statükonun devamının tıkanma noktasına geldiğini görmelidir. Maaşını ödediği ÖSO mensuplarının Türk bayrağını yakması, Türk mallarına zarar vermesi kabul edilemez

8- Erdoğan hükümeti, sığınmacıların geri gönderilmesi de dahil, sorununun çözümü için derhal gerçekçi ve uygulanabilir bir yol haritası yayınlamalıdır

9- Esad yönetimi ile normalleşme süreci sürdürülmelidir

10- Vatandaşlarımızı itidalli olmaya ve böyle ortamlarda görülebilecek provokasyonlar karşısında dikkatli olmaya çağırıyoruz"Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





