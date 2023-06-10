HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türk bayraklı gemiyi ele geçiren kaçak yolculara İtalyan güvenlik güçleri müdahale etti! Operasyonun detayları ortaya çıktı

Türk bayraklı gemiyi ele geçiren kaçak yolculara İtalyan güvenlik güçleri müdahale etti! Operasyonun detayları ortaya çıktı

10.06.2023 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'den Fransa'ya giden, 'Galata Seaways' isimli Türk gemisinin kontrolünü ele geçiren kaçak yolcuların, İtalyan özel kuvvetleri tarafından yakalanmasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Gemiye helikopterden indirme yapan İtalyan polisi, Türk mürettebatının güvenliğini sağladıktan sonra kaçak yolcuları yakaladı. Operasyon ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) tarafından anlık olarak takip edildi.

Türk bayraklı gemiyi ele geçiren kaçak yolculara İtalyan güvenlik güçleri müdahale etti! Operasyonun detayları ortaya çıktı

Yalova'dan Fransa'nın Sete Limanı'na doğru yola çıkan Türk bayraklı 'Galata Seaways' gemisinde tespit edilen 15 kaçak yolcu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın başından sonuna koordinasyonuyla İtalya'nın Napoli Limanı açıklarında, İtalyan güvenlik güçleri tarafından gece operasyonuyla yakalandı.

Türk bayraklı gemiyi ele geçiren göçmenlere İtalyan güvenlik güçleri müdahale etti! Türk bayraklı gemiyi ele geçiren göçmenlere İtalyan güvenlik güçleri müdahale etti!

Olayın başından sonuna kadar takip ve koordinasyonunu yürüten Bakan Uraloğlu, "Operasyon başarıyla tamamlandı. Türk bayraklı "Galata Seaways Gemisi"ndeki kaçak yolcular İtalyan güvenlik güçleri tarafından arama sonucu yakalandı ve gemiden indirildi. Emeği geçen tüm yetkililerimize teşekkür ediyor; denizcilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

t2

İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

9 Haziran saat 11.20 sularında DFDS Denizcilik ve Taşımacılık A.Ş.’ye ait gemiden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine (AAKKM) gelen ihbarla harekete geçildi.

ku

Olayın öğrenilmesinin hemen ardından gemi kaptanı ve şirketle temas kurularak mürettebatın güvenli bölgelerde kendilerini korumaları istendi. Geminin kontrolünü sağlayan kaptan ve personel kendilerini çeşitli bölgelere kilitleyerek güvenliğe aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da AAKKM’den gelen bilgileri anlık takip ederek bölgedeki duruma ilişkin bilgi aldı.

t3

Gemi kaptanının kameralardan kaçakların kesici aletlerle dolaştığını tespit etmesi sonrası uluslararası yetkililerle irtibat kuruldu. Geminin bulunduğu noktaya en yakın yer olan İtalya’nın Napoli Limanı’na hareket edilmesi istendi. O sırada İtalya güvenlik birimleri gemiye yapılacak operasyonu planlamaya başladı.

t4

Saat 17.00 sularında Napoli karasularına yaklaşan GALATA SEAWAYS gemisine İtalyan Polisi’nin giriş yapabilmesi için izin verildi. Ancak normal yollarla gemiye giriş yapılamadı. İtalya güvenlik birimleri helikopter yoluyla gemiye inmek için izin istedi. Bakan Uraloğlu koordinasyonunda, operasyonu koordine eden AAKKM tarafından gerekli izinler verilerek ilk olarak Türk mürettebatın güvenliği sağlandı.

t5

Gemiye iniş yapan güvenlik güçleri, uzun bir süre kaçakları saklandıkları yerde bulmaya çalıştı. Devam eden arama çalışmalarına köpekli timler de dahil edildi. Arama çalışmalarının ardından gemideki kaçak yolcular İtalya güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

kk

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MKE fabrikasındaki patlamada şehit olan işçilerin kimlikleri belli oldu!MKE fabrikasındaki patlamada şehit olan işçilerin kimlikleri belli oldu!
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü varİki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var
Hakan Fidan'ın bilinmeyenlerini yazdı: Sabah namazlarından önce...Hakan Fidan'ın bilinmeyenlerini yazdı: Sabah namazlarından önce...
Anahtar Kelimeler:
İtalya gemi operasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması

Eski Bakan Suat Kılıç, AK Parti'den istifa etti! İşte yeni partisi

Eski Bakan Suat Kılıç, AK Parti'den istifa etti! İşte yeni partisi

MKE'nin fabrikasında patlama! 5 kişi hayatını kaybetti, kahreden sözler: 'Ben ölseydim de sen ölmeseydin'

MKE'nin fabrikasında patlama! 5 kişi hayatını kaybetti, kahreden sözler: 'Ben ölseydim de sen ölmeseydin'

Gram altın fiyatını gören kuyumcu yerine oraya koştu

Gram altın fiyatını gören kuyumcu yerine oraya koştu

Zeydan Karalar'ın görüntüsü gündem oldu! Hemen açıklama geldi

Zeydan Karalar'ın görüntüsü gündem oldu! Hemen açıklama geldi

Bakan Koca sosyal medyadan "Yeni akciğerle ilk nefes" notuyla paylaştı!

Bakan Koca sosyal medyadan "Yeni akciğerle ilk nefes" notuyla paylaştı!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Nedenini araştırıyorlar! Yollar çöktü, binlerce insan tahliye edildi

Nedenini araştırıyorlar! Yollar çöktü, binlerce insan tahliye edildi

Ayaklarınızın hak ettiği rahatlık Camper'da! O model şimdi indirimde

Ayaklarınızın hak ettiği rahatlık Camper'da! O model şimdi indirimde

Bilim insanları “Hayat iksiri olabilir” dedi! Et ve balıkta bulunuyor

Bilim insanları “Hayat iksiri olabilir” dedi! Et ve balıkta bulunuyor

Nükleer sırlar dahil ulusal belgeleri evinin banyosunda saklamış

Nükleer sırlar dahil ulusal belgeleri evinin banyosunda saklamış

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.