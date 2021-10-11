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Türk kahvesinin en farklı hali! Tam kıvamında ve bol köpüklü menengiç kahvesi nasıl yapılır?

11.10.2021 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk kahvesinin kültürümüzde ayrı bir yeri olduğu herkesin malumudur. 40 yıl hatrı olan bu kahve telvesi, köpüğü ve kıvamı ile dünya kahvelerinden ayrı bir noktadır. Sohbetin en güzel eşlikçisi olan Türk kahvesi genellikle yemeklerden sonra tüketilir. Çileklisi, kavunlusu, alevlisi derken son dönemde birçok Türk kahvesi çeşidi popüler oldu. Sizler için klasiğe en yakın olan menengiç kahvesini tarifini hazırladık.

Türk kahvesinin en farklı hali! Tam kıvamında ve bol köpüklü menengiç kahvesi nasıl yapılır?

Klasik Türk kahvesini daha sert bulanlar için menengiç kahvesi yumuşacık sütlü tadıyla damaklara bayram havası estirecek. Hazırlığı ve sunumuyla büyük bir özen gerektiren Türk kahvesi yapmanın bazı püf noktaları bulunduğu gibi menengiç kahvesi de belirli incelikler gerekiyor.

MENENGİÇ KAHVESİ TARİFİ

Cezveye her bir fincan için 2 çay kaşığı Menengiç kahvesi ve 1 kahve fincanı süt koyun. Sert kahve tadını seviyorsanız, süt yerine su da koyabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak üzerine şeker ilave edebilirsiniz.Ocağa aldığınız kahveyi köpürene kadar karıştırın. Köpükler belirmeye başladığında ocaktan alın ve kahveyi fincana dökün.

Kırk Yıl Hatır İçin Bol Köpüklü Türk Kahvesi TarifiKırk Yıl Hatır İçin Bol Köpüklü Türk Kahvesi Tarifi


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