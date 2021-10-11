Türk kahvesinin en farklı hali! Tam kıvamında ve bol köpüklü menengiç kahvesi nasıl yapılır?

Klasik Türk kahvesini daha sert bulanlar için menengiç kahvesi yumuşacık sütlü tadıyla damaklara bayram havası estirecek. Hazırlığı ve sunumuyla büyük bir özen gerektiren Türk kahvesi yapmanın bazı püf noktaları bulunduğu gibi menengiç kahvesi de belirli incelikler gerekiyor.

MENENGİÇ KAHVESİ TARİFİ

Cezveye her bir fincan için 2 çay kaşığı Menengiç kahvesi ve 1 kahve fincanı süt koyun. Sert kahve tadını seviyorsanız, süt yerine su da koyabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak üzerine şeker ilave edebilirsiniz.Ocağa aldığınız kahveyi köpürene kadar karıştırın. Köpükler belirmeye başladığında ocaktan alın ve kahveyi fincana dökün.



