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  3. Türk Kızılay kara kışta ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor

Türk Kızılay kara kışta ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 25.12.2019 11:40 | Son Güncelleme

Dünyanın her köşesindeki ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay, kış mevsiminin uzun sürdüğü Ağrı'da 3 bin aileye yemek, 2 bin aileye de yakacak, giysi ve gıda yardımında bulunuyor

Türk Kızılay, kış mevsiminin çetin geçtiği Ağrı'da ihtiyaç sahiplerine yakacak, giysi ve gıda yardımında bulunuyor.

Dünyanın her köşesinde mazlum ve mağdurların yanında olan Türk Kızılay, kış mevsiminin uzun sürdüğü kentte, ısınmak için yakacak bulamayan ihtiyaç sahibi aileler için seferber oldu.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri, mahalle mahalle dolaşarak belirledikleri ailelere, ihtiyaçları doğrultusunda yardım ulaştırıyor.

Gönüllüler, Afganistan, İran ve Suriye'den gelenlerin de aralarında bulunduğu 2 bin aileye, hayırseverlerin destekleriyle temin edilen kömür, soba, odun, ev eşyası, halı ve gıda kolilerini ulaştırıyor. Ayrıca kentteki 3 bin aileye her gün sıcak yemek dağıtılıyor.

Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sadece kışın değil yılın tamamında ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.

Kış mevsimiyle ailelerin ihtiyaçlarının arttığını belirten Tatlı, "Yoksul aileler için gece gündüz çalışıyoruz. Kızılayın ulaşmadığı hiçbir ev bırakmamayı hedefliyoruz. Halı, kömür ve yakacakla ilgili 5 bin aileye ulaşmayı hedefliyoruz. Sadece Ağrı merkezde değil, ilçelerimizde de yardım faaliyetlerimizi yürütüyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ağrı kömür Türk Kızılay yardım

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