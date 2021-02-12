Türk televizyon tarihine damga vuran fantastik öğelerle bezenen diziler!

Türk televizyonlarında akıl ve mantık sınırlarını zorlayan birçok yapım ekrana geldi. Fantastik öğelerle bezenen bu yapımlar başta çocuklar olmak üzere pek çok kişi tarafından severek takip edildi. İşte karşınızda Türk televizyon tarihine damga vuran fantastik diziler... UZAYLI ZEKİYE Senaryosunu Seden Kızıltunç'un yazdığı, müziklerini Cahit Berkay'ın yaptığı fantastik komedi dizisidir. 8 Ekim- 17 Aralık 1988 tarihleri arasında yayınlanmıştır. Başrollerini Seden Kızıltunç, Betül Arım, Münir Özkul, Üstün Asutay ve Yusuf Atala’nın paylaştığı dizi ilk fantastik yapım olarak karşımıza çıkıyor. RUHSAR 1998-2001 yılları arasında Kanal D'de yayımlanmış olan fantastik tarzda bir aile dizisidir. Dizi Ruhsar ve Mazhar adında iki insanın ölümsüz aşklarını ve başlarından geçen tuhaf olayları anlatır. Senaryosunu Gazi Müjde’nin kaleme aldığı yapımın başrollerini Hande Ataizi ve Cem Devran üstlenmiştir. BÜCÜR CADI Yönetmenliğini Adem Ayral ve Arif Erkuş'un yaptığı 21 Eylül 1999 ile 28 Haziran 2000 tarihleri arasında Star TV'de hafta içi her gün yayımlanan fantastik, dram ve komedi türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizinin başrollerinde Sezer Güvenirgil, Yunus Bülbül ve Merve Erdoğan yer almıştır.

SİHİRLİ ANNEM Gamze Özer tarafından 2003 yılında kaleme alınan Sihirli Annem dizisi yayınladığı dönem damga vurmuştu. Tekrar bölümleriyle reyting rekorları kıran dizisi yenilenen kadrosu ve yeni bölümleriyle seyircisiyle buluşuyor. Betüş isimli bir perinin, eşi vefat eden iki çocuk babası Sadık ile evlenmesi sonucu başlarından geçen macera dolu hayatlarını konu alır.İkisi de birbirlerini çok sevmektedir. Ancak Betüş'ün annesi Dudu bu evliliğe şiddetle karşı çıkar. Bütün sihirlerini kullanarak onları ayırmaya çalışır. 2003 yılında çekilen Sihirli Annem’in başrollerinde İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Ebru Karanfilci ve Gül Onat rol almıştı. 2020 versiyonunda Sihirli Annem dizisinin başrollerini Açelya Topaloğlu ve Emre Altuğ üstlenmiştir. EN İYİ ARKADAŞIM Yönetmen koltuğunda Hamdi Alkan'ın oturduğu, senaryosu Resul Ertaş ve İsa Yıldız tarafından kaleme alınan Türk yapımı fantastik ve komedi türündeki televizyon dizisidir. Dizinin başrollerinde ise Hamdi Alkan, Yılsu Sarper, Canan Hoşgör ve Görken Yeltan yer almıştır.

ACEMİ CADI Sabrina dizisinden uyarlanarak televizyon ekranına gelen Acemi Cadı’nın yönetmen koltuğunda Feride Kaytan oturmuştur. Başrollerini Şenay Gürler, Merve Boluğur ve Nergis Kumbasar’ın paylaştığı dizi cadı olduğunu yeni öğrenen Ayşegül'ün halaları ve arkadaşlarıyla birlikte geçirdiği yaşantısını, hoşlandığı çocuk olan Selim'i Tuğçe'ye kaptırmama çabasını, yaptığı sihirlerle başına açtığı belaları konu alır. SELENA Başrollerini Sinem Kobal ve Sinan Çalışkanoğlu’nun paylaştığı dizinin konusu ise dünyadan oldukça uzak bir gezegen olan Ütopya’da geçer. Selena'nın görevi insanlara iyilik yapmak ve yaptırmak, Hades'in görevi ise insanlara kötülük yapmak ve yaptırmaktır. Selena’nın iyilik yarışındaki en büyük destekçileri ise Selin, Leyla ve Nazlı isimli üç kız kardeştir. BEZ BEBEK Bir bez bebek oyuncak olan Nana'nın 100 yıl boyunca hayali eski sahibi Makbule'nin yanında insan olarak yaşamaktır ve insanlarla aynı duyguları hissedebilmektir. 100. doğum gününde hayallerini gerçekleştirmek için insan olmayı diler. Nana'nın insan olma dileği kabul edilir. Nana insan olana kadar geceleri bez bebek haline döner ve gündüzleri de insan olarak yaşar. Dizinin başrollerini ise Evrim Akın, Tan Sağtürk ve Oya Başar paylaşmıştır. 3. sezonda Hakan karakteri değişmiş ve Tan Sağtürk'ün yerine Alpay Atalan geçmiştir.