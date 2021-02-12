Türk televizyon tarihine damga vuran fantastik öğelerle bezenen diziler!

Türk televizyonlarında akıl ve mantık sınırlarını zorlayan birçok yapım ekrana geldi. Fantastik öğelerle bezenen bu yapımlar başta çocuklar olmak üzere pek çok kişi tarafından severek takip edildi. İşte karşınızda Türk televizyon tarihine damga vuran fantastik diziler...
Senaryosunu Seden Kızıltunç'un yazdığı, müziklerini Cahit Berkay'ın yaptığı fantastik komedi dizisidir. 8 Ekim- 17 Aralık 1988 tarihleri arasında yayınlanmıştır. Başrollerini Seden Kızıltunç, Betül Arım, Münir Özkul, Üstün Asutay ve Yusuf Atala’nın paylaştığı dizi ilk fantastik yapım olarak karşımıza çıkıyor.
1998-2001 yılları arasında Kanal D'de yayımlanmış olan fantastik tarzda bir aile dizisidir. Dizi Ruhsar ve Mazhar adında iki insanın ölümsüz aşklarını ve başlarından geçen tuhaf olayları anlatır. Senaryosunu Gazi Müjde’nin kaleme aldığı yapımın başrollerini Hande Ataizi ve Cem Devran üstlenmiştir.
Yönetmenliğini Adem Ayral ve Arif Erkuş'un yaptığı 21 Eylül 1999 ile 28 Haziran 2000 tarihleri arasında Star TV'de hafta içi her gün yayımlanan fantastik, dram ve komedi türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizinin başrollerinde Sezer Güvenirgil, Yunus Bülbül ve Merve Erdoğan yer almıştır.
Gamze Özer tarafından 2003 yılında kaleme alınan Sihirli Annem dizisi yayınladığı dönem damga vurmuştu. Tekrar bölümleriyle reyting rekorları kıran dizisi yenilenen kadrosu ve yeni bölümleriyle seyircisiyle buluşuyor. Betüş isimli bir perinin, eşi vefat eden iki çocuk babası Sadık ile evlenmesi sonucu başlarından geçen macera dolu hayatlarını konu alır.İkisi de birbirlerini çok sevmektedir. Ancak Betüş'ün annesi Dudu bu evliliğe şiddetle karşı çıkar. Bütün sihirlerini kullanarak onları ayırmaya çalışır.
2003 yılında çekilen Sihirli Annem’in başrollerinde İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Ebru Karanfilci ve Gül Onat rol almıştı. 2020 versiyonunda Sihirli Annem dizisinin başrollerini Açelya Topaloğlu ve Emre Altuğ üstlenmiştir.
Yönetmen koltuğunda Hamdi Alkan'ın oturduğu, senaryosu Resul Ertaş ve İsa Yıldız tarafından kaleme alınan Türk yapımı fantastik ve komedi türündeki televizyon dizisidir. Dizinin başrollerinde ise Hamdi Alkan, Yılsu Sarper, Canan Hoşgör ve Görken Yeltan yer almıştır.
Sabrina dizisinden uyarlanarak televizyon ekranına gelen Acemi Cadı’nın yönetmen koltuğunda Feride Kaytan oturmuştur. Başrollerini Şenay Gürler, Merve Boluğur ve Nergis Kumbasar’ın paylaştığı dizi cadı olduğunu yeni öğrenen Ayşegül'ün halaları ve arkadaşlarıyla birlikte geçirdiği yaşantısını, hoşlandığı çocuk olan Selim'i Tuğçe'ye kaptırmama çabasını, yaptığı sihirlerle başına açtığı belaları konu alır.
Başrollerini Sinem Kobal ve Sinan Çalışkanoğlu’nun paylaştığı dizinin konusu ise dünyadan oldukça uzak bir gezegen olan Ütopya’da geçer. Selena'nın görevi insanlara iyilik yapmak ve yaptırmak, Hades'in görevi ise insanlara kötülük yapmak ve yaptırmaktır. Selena’nın iyilik yarışındaki en büyük destekçileri ise Selin, Leyla ve Nazlı isimli üç kız kardeştir.
Bir bez bebek oyuncak olan Nana'nın 100 yıl boyunca hayali eski sahibi Makbule'nin yanında insan olarak yaşamaktır ve insanlarla aynı duyguları hissedebilmektir. 100. doğum gününde hayallerini gerçekleştirmek için insan olmayı diler. Nana'nın insan olma dileği kabul edilir. Nana insan olana kadar geceleri bez bebek haline döner ve gündüzleri de insan olarak yaşar. Dizinin başrollerini ise Evrim Akın, Tan Sağtürk ve Oya Başar paylaşmıştır. 3. sezonda Hakan karakteri değişmiş ve Tan Sağtürk'ün yerine Alpay Atalan geçmiştir.
Hayal ve Gerçek başrollerinde Cem Kılıç, Yasemin Hadivent, Defne Joy Foster ve İnci Pars'ı barındıran, 2007 yılında çekilmeye başlamış bir dizidir. 8. bölüme kadar sürmüştür. Dizi, Ruhsar adlı 1998 yapımı diziye gerek konu, gerekse karakterler bakımından fazlasıyla benzemektedir.
İyilik perisi Talya ve kötü cadı Pamira'nın arasında kalan Rüya, kaybolan düşler ülkesinin kapısını aralarken, bir köşkte hiçbir şeyden haberi olmaksızın yaşamaktadır. Kötü cadı Talya üvey annesi, iyilik perisi Talya ise en yakın dostudur. Düşler ülkesinin kapısı, Rüya'nın en güzel düşü gerçekleştiğinde açılacaktır. Dizinin başrollerini Serenay Sarıkaya, Ayşen Gruda ve Altan Günbay üstlenmiştir.
Duru, henüz 7 yaşında küçük bir peri kızıdır ve yeteneklerini yeni keşfetmiştir. Güneş Ülkesi’nin kraliçesi Defne’nin kızı olan Duru, annesinin esaretine son vererek ülkesini kurtarmakla görevlidir. Fakat bu tehlikeli yolda ona engel olacak pek çok kötücül güç vardır. Başrollerini Yıldız Çağrı Atiksoy, Sinan Sümer ve Elif Ceren Balıkçı’nın paylaştığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Leyla Laraloğlu oturmuştur.
İspanya yapımı Los Protegidos dizisinin uyarlaması olan dizide, farklı özel güçlere sahip birkaç gencin hikayesi anlatılıyor. Dizinin ekran ömrü kısa sürse de sektöre iki yeni isim kazandırmış oldu; Demet Özdemir ve Ekin Koç.
Çirkin Betty (Ugly Betty) dizisinin yerli versiyonu olan Krem dizisinin başrollerini Duygu Yetiş, Kenan Ece ve Ebru Akel paylaştı. Krem; çirkin olduğunu düşünen genç bir kızın, sihirli bir krem sayesinde rüyalarındaki kişiye dönüşmesi ve sahip olduğu bu muhteşem güzellik sayesinde elde ettiklerinin etrafında dönen, fantastik bir romantik komedidir.
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