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Türk vatandaşlarının vize çilesi! Polis damat kendi düğüne katılamayacak, annesi için verilen karar ise...

31.05.2023 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde sıkça gündem olan vize krizi Türkiye'de yaşayan vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. Son olarak Almanya'da evlenecek olan bir polis memuru kendi düğününe katılmak için vize başvurusunda bulundu ancak kabul edilmedi. Damat için verilen karar düğün sahiplerini üzerken damadın annesi için vize çıkması aileyi şaşırttı.

Türk vatandaşlarının vize çilesi! Polis damat kendi düğüne katılamayacak, annesi için verilen karar ise...

AB üyesi ülkelere Türk vatandaşlarının girişi için gerekli olan Schengen vizesi ile ilgili şikayetler son dönemde arttı. Vize başvurusu reddedilen ya da aylarca başvurusunun sonuçlanmasını bekleyenler gün geçtikçe çoğalıyor. Bu listeye son olarak Almanya'da düğünü olan bir polis memuru eklendi.

KENDİ DÜĞÜNÜNE KATILAMAYACAK

Posta.com.tr'den Abdullah Karlıdağ'ın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polis memuru A.K.'nin en mutlu günü, Almanya'nın vize engeline takıldı. Aylardır düğün hazırlıkları yapan A.K, Alman vatandaşı olan nişanlısı Ece Canbaz ile hayatlarını birleştirmek üzere Almanya'da yapacakları düğün törenine vize engeli nedeniyle katılamayacak.

ECE CANBAZ
Gelin adayı Ece Canbaz

ANNE İÇİN VERİLEN KARAR ŞAŞIRTTI

Polis memuru damat, asıl şoku ise aynı anda başvurdukları annesine vize verilmesi ile yaşadı.

"BAŞKA YOL ARAMAKTAN VAZGEÇTİM"

Yaşadıklarına anlam veremediğini belirten polis memuru A.K., "Aylar öncesinden başladığımız hazırlıklar çöp oldu. Annemle birlikte gitmeyi planladığımız düğün töreni bensiz yapılacak. Almanya'ya annemle birlikte vize başvurusu yaptık. Almanya anneme vize verdi, bana ise vize çıkmadı. Sonrasında Yunanistan'dan VIP vize başvurusu yaptım düğünüme 3 gün kala. Onun da reddedildiğini öğrendim. Annem törene katılmak için Almanya'ya gitti ama ben gidemiyorum. Artık gitmek için başka yol aramaktan da vazgeçtim" diyerek yaşadığı şaşkınlığı anlattı.


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Anahtar Kelimeler:
Vize Almanya vize başvurusu

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