Türk yapımı gerilim Biz Kimden Kaçıyorduk Anne'nin ikinci sezonu çekilecek mi? Yapımcısı yanıtladı

Türk yapımı gerilim Biz Kimden Kaçıyorduk Anne'nin ilk yedi bölümünü büyük bir heyecanla izleyenler yeni sezon gelecek mi? diye merak etmeye başladılar. Senaryosunu Ertan Kurtulan'ın kaleme aldığı Perihan Mağden’in aynı adlı eserinden uyarlanan dizi, Netflix ölçümlerine göre, yayınlandığı ilk üç günde 19,410,000 saat izlendi. Böylece 'Dili İngilizce Olmayan Diziler' listesine 3. sıradan giriş yapmış oldu.

EN İYİ AÇILIŞ YAPAN DİZİ OLDU

33 ülkede Top 10 listesine giren 'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?', ilk üç günlük izlenmeye göre Netflix'in yerli dizileri içinde en iyi açılışı yapan dizi de olmayı başardı.

İKİNCİ SEZON OLACAK MI?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kitap uyarlaması olan diziyi bir sezon olarak planladıklarını dile getiren 1441 Productions’ın patronu Şahin, "Şimdilik 2. sezon için bir planımız yok" açıklamasını yaptı.

Gökçen Usta ve Umut Aral’ın yönetmenliğini üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Melisa Sözen ve Eylül Tumbar'ın yanı sıra Birand Tunca, Deniz Karaoğlu, Buçe Buse Kahraman, Musa Uzunlar ve Hakan Boyav yer alıyor.

BİZ KİMDEN KAÇIYORDUK ANNE KONUSU NE?

Sürekli birilerinden kaçan ve lüks otellerde kalan bir anne ve küçük kızı Bambi, geride cesetlerden iz bırakarak yollarına devam ederler. Ancak lüks otellerin yerini köhne motellerin almasıyla, peri masalının söz verildiği gibi olmayacağı ortaya çıkar. Bu kaçış öyküsünde anne av değil de avcı olabilir mi?

