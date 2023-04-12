MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Türk yapımı gerilim Biz Kimden Kaçıyorduk Anne'nin ikinci sezonu çekilecek mi? Yapımcısı yanıtladı

Türk yapımı gerilim Biz Kimden Kaçıyorduk Anne'nin ikinci sezonu çekilecek mi? Yapımcısı yanıtladı

12.04.2023 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk yapımı gerilim Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? Netflix'in en popüler yapımlar listesinde beşinci sırada yer aldı. Melisa Sözen ve Eylül Tumbar'ın başrollerini paylaştığı dizi hikayesiyle büyük dikkat çekti. 7 bölümlük dizi Perihan Mağden’in aynı adlı eserinden uyarlandı. Peki, soluksuz izlenen Biz Kimden Kaçıyorduk Anne'nin ikinci sezonu çekilecek mi? Yeni sezon olacak mı? Yapımcısı bu soruyu yanıtladı...

Türk yapımı gerilim Biz Kimden Kaçıyorduk Anne'nin ikinci sezonu çekilecek mi? Yapımcısı yanıtladı

Türk yapımı gerilim Biz Kimden Kaçıyorduk Anne'nin ilk yedi bölümünü büyük bir heyecanla izleyenler yeni sezon gelecek mi? diye merak etmeye başladılar. Senaryosunu Ertan Kurtulan'ın kaleme aldığı Perihan Mağden’in aynı adlı eserinden uyarlanan dizi, Netflix ölçümlerine göre, yayınlandığı ilk üç günde 19,410,000 saat izlendi. Böylece 'Dili İngilizce Olmayan Diziler' listesine 3. sıradan giriş yapmış oldu.

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne 3

EN İYİ AÇILIŞ YAPAN DİZİ OLDU

33 ülkede Top 10 listesine giren 'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?', ilk üç günlük izlenmeye göre Netflix'in yerli dizileri içinde en iyi açılışı yapan dizi de olmayı başardı.

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne 2

İKİNCİ SEZON OLACAK MI?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kitap uyarlaması olan diziyi bir sezon olarak planladıklarını dile getiren 1441 Productions’ın patronu Şahin, "Şimdilik 2. sezon için bir planımız yok" açıklamasını yaptı.

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne 4

Gökçen Usta ve Umut Aral’ın yönetmenliğini üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Melisa Sözen ve Eylül Tumbar'ın yanı sıra Birand Tunca, Deniz Karaoğlu, Buçe Buse Kahraman, Musa Uzunlar ve Hakan Boyav yer alıyor.

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne 5

BİZ KİMDEN KAÇIYORDUK ANNE KONUSU NE?

Sürekli birilerinden kaçan ve lüks otellerde kalan bir anne ve küçük kızı Bambi, geride cesetlerden iz bırakarak yollarına devam ederler. Ancak lüks otellerin yerini köhne motellerin almasıyla, peri masalının söz verildiği gibi olmayacağı ortaya çıkar. Bu kaçış öyküsünde anne av değil de avcı olabilir mi?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üç Kız Kardeş'in Rüçhan'ı Veda Yurtsever'in eski eşi de ünlü çıktıÜç Kız Kardeş'in Rüçhan'ı Veda Yurtsever'in eski eşi de ünlü çıktı
Türkiye'yi terk etmişti! Erdem Baş, İbrahim Tatlıses'in aday olamamasıyla dalga geçtiTürkiye'yi terk etmişti! Erdem Baş, İbrahim Tatlıses'in aday olamamasıyla dalga geçti
Şoke eden diskalifiye! Acun Ilıcalı çok sinirlendi: "Arkadaşlarınla vedalaşmadan ayrılabilirsin" dedi ve kovdu!Şoke eden diskalifiye! Acun Ilıcalı çok sinirlendi: "Arkadaşlarınla vedalaşmadan ayrılabilirsin" dedi ve kovdu!
Anahtar Kelimeler:
Netflix Melisa Sözen anne

En Çok Okunan Haberler

'Enteresan' diyerek AK Parti'nin son oy oranını açıkladı

'Enteresan' diyerek AK Parti'nin son oy oranını açıkladı

Çok konuşulacak iddia: "Seçilirse Adalet Bakanı..."

Çok konuşulacak iddia: "Seçilirse Adalet Bakanı..."

Yıkılan binalar kaldırıldı, şehir koca bir meydana dönüştü!

Yıkılan binalar kaldırıldı, şehir koca bir meydana dönüştü!

Ankara'da 7 katlı apartmanda patlama!

Ankara'da 7 katlı apartmanda patlama!

Milli takımı reddetti, Türk yetkilileri çılgına çevirdi!

Milli takımı reddetti, Türk yetkilileri çılgına çevirdi!

Çengelköy'deki ‘Tarihi Çınaraltı’nda Zafer Partisi gerginliği! Ümit Özdağ’ın mekana giriş görüntülerini yayınladılar…

Çengelköy'deki ‘Tarihi Çınaraltı’nda Zafer Partisi gerginliği! Ümit Özdağ’ın mekana giriş görüntülerini yayınladılar…

İlginizi Çekebilir

Çöp kovasının küfür ettiğini iddia etti! Çöp kovasıyla kavga etti

Çöp kovasının küfür ettiğini iddia etti! Çöp kovasıyla kavga etti

Karısının sosyal medyadaki haliyle evdeki halini kıyaslayınca...

Karısının sosyal medyadaki haliyle evdeki halini kıyaslayınca...

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

İnsanlığı bekleyen yeni tehlike! Vaka sayısı 8 kat arttı

İnsanlığı bekleyen yeni tehlike! Vaka sayısı 8 kat arttı

Maneviyata yönelmişti! Son halini kızı paylaştı

Maneviyata yönelmişti! Son halini kızı paylaştı

Ayaklarınıza konfor, tarzınıza hava katacak Camper modelleri burada!

Ayaklarınıza konfor, tarzınıza hava katacak Camper modelleri burada!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.