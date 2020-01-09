Türkiye Adalet Akademisinde 134 stajyer avukata eğitim verildi

Türkiye Adalet Akademisi ile Türkiye Barolar Birliği (TBB) arasında imzalanan "Ortak Eğitim İş Birliği Protokolü" kapsamında, 134 stajyer avukata "Soruşturmalarda Korunma Tedbirleri ve Genel Savcılık İşlemleri" ile ilgili mesleki eğitim verildi.

Türkiye Adalet Akademisinden yapılan açıklamada, hakim, savcı ve avukatların ortak bir bakış açısı geliştirebilmesi ve adalete olan güvenin artırılmasına katkı sağlaması amacıyla TBB ile 27 Aralık 2019'da "Ortak Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandığı hatırlatıldı.

Protokol kapsamında, ortak fayda sağlanmasına yönelik ilk mesleki eğitim faaliyetinin Türkiye Adalet Akademisinde bugün başladığı belirtilen açıklamada, 134 stajyer avukata "Soruşturmalarda Korunma Tedbirleri ve Genel Savcılık İşlemleri" konusunda eğitim verildiği kaydedildi.

Açıklamaya göre, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir'in açılışını yaptığı ilk iş birliği eğitimine, TBB Eğitim Merkezi Genel Sekreteri Avukat Veysel Kırıcı, TBB Yürütme Kurulu Üyesi Avukat Refik Durukan, TBB Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Veli Ünal da katıldı.