Türkiye anlaştı, aşının üretimi 2 katına çıktı!

Şimdiye kadar koronavirüs aşısı konusunda Endonezya, Brezilya, Şili ve Türkiye gibi ülkelerle anlaşma sağlayan firma, dünyanın farklı bölgelerinde orta aşamadaki klinik deneylerde başarı sağlayınca üretim kapasitesini artırma kararı almıştı.

Firmadan yapılan açıklamada Hong Kong Borsası'nda işlem gören yan kuruluş Sinovac Life Science hisselerinin yüzde 15'inin yatırım amaçlı Sinovac Biotech'e devredileceği, firmanın 2020 sonuna kadar üretmeyi planladığı 300 milyon doz aşının da senelik 600 milyona çıkarılacağı kaydedildi.

Sinovac yetkilileri ayrıca arz-talep dengesi doğrultusunda üretim kapasitesinin ileriki dönemlerde daha da artırılabileceğini belirterek, potansiyel müşterileri arasında bulunan Filipinler devletiyle de anlaşma şartlarının görüşüldüğünü duyurdu.

Sinovac, Çin'de acil durum programı kapsamında bir milyon kişide denenmesi düşünülen 3 farklı Covid-19 aşısından birisiydi.

Brezilya'da faaliyetlerini sürdüren Butantan Enstitüsü CoronaVac ile ilgili ülkede devam eden üçüncü aşama denemelerinin devam ettiğini ve testlerin etkinlik sonuçlarının 15 Aralık'ta açıklanacağını duyurmuştu.

