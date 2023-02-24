Türkiye artçı depremlerin etkisiyle sallanmaya devam ediyor! Amerikalı deprem uzmanları merak edilen soruya cevap verdi... “Artçılar ne zaman bitecek?”

6 Şubat’ta Türkiye kabus dolu bir sabaha uyanırken Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler 10 ili yerle bir etti. On binlerce kişi vefat ederken yüz binlerce depremzede ise yaralandı. Arama-kurtarma çalışmaları artçı depremlerin gölgesinde sürdürülürken 20 Şubat’ta Hatay merkezli olarak 3 dakika arayla 6.4 ve 5.8 büyüklüklerinde depremler yaşandı. The Washington Post, Amerikalı sismologlarla Türkiye’deki artçı depremleri konuştu.

“ÖNÜMÜZDEKİ BİRKAÇ AY DAHA DEVAM EDECEK”

Amerikalı sismologlar genel olarak önümüzdeki birkaç ay daha artçıların devam edeceğini belirtti. Uzmanlar artçı şokların büyüklüklerinin 7’den büyük olmadan sıklıklarının azalmaya başlayacağını söyledi. Uzman isimler, “Orta ila büyük artçı sarsıntılar (5 ve 6 büyüklüğünde) muhtemeldir ve özellikle zayıf yapılarda yerel hasara neden olabilir.Daha küçük büyüklükteki depremler (3 ve 4 büyüklüğünde) merkez üslerine yakın insanlar tarafından hissedilecek." diye ekledi.

“HİÇBİR ZAMAN RİSK SIFIR OLMAYACAK”

Cornell'de misafir profesör olan Judith Hubbard, yaptığı açıklamada "Geçen her gün, başka bir tetiklenen olayın olasılığını azaltır. Ancak, bu risk sıfıra düşmez. Bunun yerine arka plan oranına düşer. Bu nedenle, zaman geçtikçe tehlike daha az yükselecek olsa da, hiçbir zaman sıfır olmayacak ve aslında birçok alanda oldukça yüksek kalmaya devam edecek.” dedi.