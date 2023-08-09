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Türkiye'de kurulacak, İngiltere de destekleyecek: Kaçak göçle mücadelede yeni adım! İş birliği geliştiriliyor

09.08.2023 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere ile Türkiye arasında göçmen kaçakçılığı kapsamındaki iş birliği bir ileri aşamaya taşınıyor. Açıklama İngiltere hükümetinden geldi. Buna göre; Türkiye'de polis teşkilatı içerisinde kaçak göçle mücadele hedefiyle merkez oluşturulacak. Merkez İngiltere tarafından da desteklenecek. Ayrıca ortak operasyonlar için İngiltere Türkiye'ye daha fazla görevli gönderecek. Anlaşmada göze çarpan daha birçok detay da bulunuyor.

Türkiye'de kurulacak, İngiltere de destekleyecek: Kaçak göçle mücadelede yeni adım! İş birliği geliştiriliyor

Geçtiğimiz ay İngiltere'den Türkiye'ye gerçekleşen kritik ziyaretin ardından İngiltere hükümeti, "insan kaçakçılığı yapan şebekeleri engelleme ve çökertme" odaklı, eşgüdümlü faaliyetler yürütme konusunda Türkiye ile bir anlaşma yapıldığını açıkladı.

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"MÜKEMMELİYET MERKEZİ" OLUŞTURULDU

Dün gece yapılan açıklamada Türkiye'de polis teşkilatı içerisinde İngiltere tarafından da desteklenen kaçak göçle mücadele hedefli bir "mükemmeliyet merkezi" oluşturulduğu kaydedildi.

İngiltere'nin göçten sorumlu Devlet Bakanı Robert Jenrick geçen ay Türkiye'yi ziyaret etmiş, Türkiye Bulgaristan sınırına giderek Kapıkule'de incelemelerde bulunmuştu.

İngiltere'deki Muhafazakar Parti hükümeti, muhalefetteki İşçi Partisi tarafından göçmen politikaları konusunda çok sert bir şekilde eleştiriliyor ve muhtemelen gelecek yıl yapılacak seçimler öncesinde yasa dışı göç, en ciddi tartışmalardan biri olacağa benziyor.

Hükümetin sığınmacıları tartışmalı bir şekilde Bibby Stockholm adlı dev gemiye taşıma planları, hukuki itirazlar ve yasal engellerle karşı karşıya. Güneyde Portland Limanı'na demirli gemiye gecikmeli olarak Pazartesi günü yerleştirilmesi planlanan ilk 50 kişilik gruptan yalnızca 15 kişinin sevki yapılabildi.

Daha önce Telegraph gazetesinin 16 Temmuz tarihli bir haberinde İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın, Türkiye'den teknelerle gelen göçmen sayısındaki "büyük artışın" ardından sınır dışı işlemlerini hızlandırmak için Ankara ile Arnavutluk tarzı bir anlaşma arayışında olduğu kaydedilmişti.

Gazeteye göre yılbaşından bu yana Türkiye'den 1000’den fazla göçmen Manş Denizi üzerinden İngiltere’ye ulaştı ve bu rakam önceki yıllara göre önemli bir artışa işaret ediyordu.

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ANLAŞMA TAM OLARAK NEYİ İÇERİYOR?

İngiltere İçişleri Bakanlığı'nin internet sitesinde "Yasadışı Göç Konusunda İngiltere-Türkiye ortak açıklaması" başlığı altında çatışmalar, istikrarsızlık ve ekonomik güçlükler nedeniyle artan yasadışı göçün küresel bir sorun olduğu kaydediliyor.

Hayatlarını bu yüzden tehlikeye atan göçmenlerin zor durumundan yararlanarak insan kaçakçılığı şebekeleriyle mücadele için uluslararası, bölgesel ve ikili işbirliklerinin gereğine dikkat çekilen açıklamada, Türkiye ile İngiltere'nin de bu amaçla bir kez daha bu alanda iş birliğini güçlendirme niyetini vurguladığı kaydediliyor.

İŞ BİRLİĞİ GELİŞTİRİLİYOR

Açıklamada bundan ne kastedildiği konusunda ise yalnızca şu paragraf yer alıyor:

"Zaten var olan iş birliği çerçevesinde İngiltere, Türk Polis Teşkilatı tarafından bu konudaki kararlılığını sergilemek üzere kurulacak 'Mükemmeliyet Merkezi'ni destekleyecek. Bu merkez iki ülkede yasadışı insan göçünü örgütleyen suç şebekelerinin faaliyetlerini engelleme konusunda varolan uzmanlığın geliştirilmesi için çalışacak."

Bu desteğin somut olarak ne anlama geleceği konusunda ise bir bilgi verilmiyor.

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İNGİLTERE'DEN TÜRKİYE'YE 3 MİLYON STERLİNLİK FON

Geçtiğimiz Haziran ayında Guardian gazetesi tarafından yayımlanan özel bir haberde İngiltere İçişleri Bakanlığı'nin Türkiye'nin sınır muhafaza güçlerine 2022 yılı içerisinde göçmenlerin İngiltere'ye geçmesini engellemeleri amacıyla 3 milyon sterlinlik bir fon sağladığı kaydedilmişti.

Bu fonun yanı sıra yine geçen yıl Türk polis ve sınır muhafaza güçlerine donanım ve eğitim desteği de verildiği belirtilmişti.

İngiltere hükümeti son açıklamasında, yapılacak ortak operasyonlara katılmak üzere Türkiye'ye daha çok sayıda görevli gönderileceğini de bildirdi. Ortak harekat biriminin faaliyetlerinin odağında örgütlü insan kaçakçılığının olacağı ve bu amaçla kullanılan malzemelerin tedarik zincirine de darbe indirmenin hedeflendiği kaydedildi.

Güçlendirilen işbirliğinin sonbaharda Londra'da yapılması planlanan İngiltere-Türkiye göç diyaloğu toplantısının da odağında olacağı anlaşılıyor.

TÜRKİYE'DE 60 GÜNDE 2 BİN 500'DEN FAZLA OPERASYON

Türkiye geçen yıl İran sınırından 238 bin 448 göçmeni geri gönderdiğini açıklamıştı.

İçişleri Bakanlığı sitesinde İngiltere ile ortaklık konusunda bir açıklama yer almıyor ancak salı günü yapılan bir açıklamada son 60 günde Türkiye'de göçmen kaçakçılığı yapan örgütlere yönelik 2 bin 548 operasyon yapıldığı, 372 kişinin tutuklandığı, 172 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiği aktarılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
göçmen kaçakçılığı

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