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Türkiye'de motosikletli ölüm çetesine suikast talimatı: İntikam için düğmeye basmış! Barış Boyun hedef göstermişti, korkunç plan suya düştü

26.03.2024 08:13
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Daltonlar çetesinin firari lideri Barış Boyun, Yunanistan'da altı adamının öldürülmesi üzerine intikam için düğmeye bastı, suikast talimatını verdi. Boyun'un motosikletli ölüm timi, suikast planının son aşamasına geldi ancak farkında olmadıkları bir şey vardı: Polisin gözleri üzerindeydi! İstanbul'dan Tekirdağ'a yapılan yolculukların dikkat çekmesi üzerine başlatılan araştırma suikast hazırlığındaki ölüm çetesinin planını suya düşürdü.

Türkiye'de motosikletli ölüm çetesine suikast talimatı: İntikam için düğmeye basmış! Barış Boyun hedef göstermişti, korkunç plan suya düştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dün Tekirdağ'da üç gün süren Mahzen-19 operasyonlarında 13 kişinin gözaltına alındığını duyurmuş, paylaşımında operasyonda ele geçirilen silahlara da yer vermişti. Lav silahından AK-47 uzun namlulu otomatik silaha ve el bombalarına dek birçok silahın ele geçirildiği baskına giden süreçten filmleri aratmayan detaylar ortaya çıktı.

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'Daltonlar'ın lideri Barış Boyun hala İtalya'da, çeteyi de kilometrelerce öteden yönetiyor. Boyun hedef gösteriyor, infaz timleri de saldırıyor.

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Boyun'un ölüm çetesi son olarak ses getirecek büyük bir suikast hazırlığındaydı. Talimat direkt Barış Boyun'dan gelmişti. İstanbul'daki bazı çete üyeleri farklı tarihlerde İstanbul'dan Tekirdağ'a gitti. Bu hareketlilik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının da dikkatini çekti. O andan sonra polisin suikast araştırması başladı.

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Motosikletli ölüm timleri suikast planının artık son aşamasına gelmişti, her an harekete geçebilirlerdi. Ama polisin de araştırması sona erdi ve Daltonlar çetesine üç gün boyunca sürecek operasyon başlatıldı.

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HER YERDEN SİLAH ÇIKTI

Adresler peş peşe basıldı, 13 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda bir lav silahı, 3 el bombası, uzun namlulu otomatik silahlar, kar maskeleri ve çalıntı iki motosiklet ele geçirildi.

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İNTİKAM İÇİN DÜĞMEYE BASMIŞ

Kanal D Haber'in emniyet kaynaklarından aktardığına göre Barış Boyun, geçen yıl Eylül ayında Yunanistan'da öldürülen 6 adamının intikamı için düğmeye basmıştı. Hedeflerinde de başka bir suç örgütünün yöneticileri vardı.

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5Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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