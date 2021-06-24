Türkiye’de Yılın Otomobili Fiat Egea Cross oldu!

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen ve tüm aşamalarında büyük heyecan yaşanan “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasının birincisi Fiat Egea Cross oldu. Pandemi önlemleri çerçevesinde geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da dijital mecralarda online olarak izlenebilen yarışmanın finalinde OGD üyesi 76 otomotiv gazetecisinden toplamda 3290 puan alan Fiat Egea Cross birinciliğe ulaştı. OGD’nin bu yıl altıncı kez düzenlenen yarışmasında bir başka yeniliğe daha imza atıldı. “Yılın Otomobili” dışında, “Yılın Tasarımı” ödülü de Land Rover Defender’a verildi. OGD üyeleri, bu yıl aday olan 27 otomobil arasından tasarımını beğendikleri üç finalist arasından en fazla oyu alan Land Rover Defender “Yılın Tasarımı” ödülünü kazandı.

BÜYÜK HEYECAN YAŞANDI

“Türkiye’de Yılın Otomobili” Yarışmasının ilk etabında; 27 aday otomobil arasından jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puan alan 7 otomobil finalde yer almaya hak kazandı. Finale kalan modeller “tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı” kriterler açısından önemli bir sınavdan geçirildi. “Yılın Otomobilini” belirleyen ikinci etapta ise Dacia Sandero Stepway, Fiat Egea Cross, Hyundai i20, Peugeot 208, Renault Captur, Skoda Octavia ve Toyota Yaris finale kalmaya hak kazandı. Birinci seçilen Fiat Egea Cross “Yılın Otomobili” logosunu bir yıl boyunca basın bülteni ve reklamlarında kullanabilecek.

Türkiye’nin “Otomobil Oscarı” olarak adlandırılan Türkiye’de Yılın Otomobili ödülüne layık görülen Fiat Egea Cross’un açıklandığı, İstanbul Park’ta düzenlenen törende bir konuşma yapan OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, Türkiye’de Yılın Otomobili yarışmasının tüketiciler için yol gösterici özelliğinin bulunduğuna bir kez daha dikkat çekti. Sandık, finalist otomobiller arasında büyük bir rekabetin yaşandığını da belirterek “Bizler de tüm kriterleri detaylı bir şekilde ele alıp objektif bir seçim gerçekleştirdik. Aday otomobilleri değerlendirirken fiyat-donanım, tasarım, inovasyon, motor, yol tutuş gibi konuları göz önünde bulundurduk. Tüketicilerin otomobil satın alırken, yılın otomobili yarışmasını referans olarak görmesi bizler için çok önemli. Bu yıl da tüm otomobiller arasında zorlu bir rekabet yaşandı. Ve sonuçta hepsi birbirinden değerli otomobiller arasından bir otomobil ilk sırada yer aldı” dedi.

Egea Cross’un birinci olarak seçilmesinden sonra Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç da yaptığı konuşmada otomotiv gazetecilerinin verdiği bu karardan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Aytaç, sözlerine şöyle devam etti; “Egea’nın hikayesi uzun ve bizim için çok değerli. Egea’nın arkasında cok büyük ve yetkin bir ekip var. İlk günden bu yana Egea ailesi olarak 300 bin adetlik satışa ulaştık. Egea Cross ile de ilk beş ayda 7 bin satış adedini geçtik. Bu başarıdan dolayı emeği geçen herkesi kutluyor ve teşekkür ediyorum.”

Hangi otomobil kaç puan aldı?