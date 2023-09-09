HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'den Karabağ'daki sözde seçimlere sert tepki! "Uluslararası hukukun açık ihlali"

Türkiye'den Karabağ'daki sözde seçimlere sert tepki! "Uluslararası hukukun açık ihlali"

09.09.2023 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde gayrimeşru Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda düzenlenen sözde seçimlerin uluslararası hukukun açık ihlâli olduğunu açıklayarak kınadı.

Türkiye'den Karabağ'daki sözde seçimlere sert tepki! "Uluslararası hukukun açık ihlali"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde gayrimeşru Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda düzenlenen seçimler bölgede uluslararası hukuka aykırı mevcut durumu tek yanlı meşrulaştırma çabalarının yeni bir tezahürüdür. Bu adım, BM Güvenlik Konseyi kararları ve AGİT ilkeleri dahil uluslararası hukukun açık ihlâlidir" denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış görüşmelerinin sürdürülmeye çalışıldığı bir dönemde gerçekleştirilen seçimleri, barış görüşmelerini baltalamaya yönelik bir hareket olarak algılıyor ve kınıyoruz.

Türkiye, Azerbaycan’ın egemenlik ve toprak bütünlüğünün ihlalini teşkil eden bu gayrimeşru seçimi tanımamaktadır. BM ve uluslararası toplumu bu seçimi tanımamaya davet ediyoruz.

Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış görüşmeleri sürecini desteklemekte, kalıcı bir barış anlaşmasının biran önce imzalanmasının bölgenin barış ve istikrarına büyük katkı sağlayacağına yönelik inancını korumaktadır."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika | Canlı yayında TSK hakkındaki sözleri tepki çekmişti! CHP'li Sezgin Tanrıkulu için harekete geçildiSon dakika | Canlı yayında TSK hakkındaki sözleri tepki çekmişti! CHP'li Sezgin Tanrıkulu için harekete geçildi
Tehlikeli anları görenler hayrete düştü! Canlarını hiçe saydılarTehlikeli anları görenler hayrete düştü! Canlarını hiçe saydılar
İzmir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale başladıİzmir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale başladı
Anahtar Kelimeler:
Karabağ Azerbaycan Ermenistan

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sosyal medyanın yeni akımı! Damat makyajı çok konuşuldu

Sosyal medyanın yeni akımı! Damat makyajı çok konuşuldu

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Bar tuvaletinde tecavüz etti! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

Bar tuvaletinde tecavüz etti! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

Gündem olan 'lezbiyen' paylaşımı! Sildi ama...

Gündem olan 'lezbiyen' paylaşımı! Sildi ama...

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.