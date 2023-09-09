Türkiye'den Karabağ'daki sözde seçimlere sert tepki! "Uluslararası hukukun açık ihlali"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde gayrimeşru Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda düzenlenen seçimler bölgede uluslararası hukuka aykırı mevcut durumu tek yanlı meşrulaştırma çabalarının yeni bir tezahürüdür. Bu adım, BM Güvenlik Konseyi kararları ve AGİT ilkeleri dahil uluslararası hukukun açık ihlâlidir" denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış görüşmelerinin sürdürülmeye çalışıldığı bir dönemde gerçekleştirilen seçimleri, barış görüşmelerini baltalamaya yönelik bir hareket olarak algılıyor ve kınıyoruz.

Türkiye, Azerbaycan’ın egemenlik ve toprak bütünlüğünün ihlalini teşkil eden bu gayrimeşru seçimi tanımamaktadır. BM ve uluslararası toplumu bu seçimi tanımamaya davet ediyoruz.

Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış görüşmeleri sürecini desteklemekte, kalıcı bir barış anlaşmasının biran önce imzalanmasının bölgenin barış ve istikrarına büyük katkı sağlayacağına yönelik inancını korumaktadır."

