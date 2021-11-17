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Türkiye Dünya Kupası elemelerinde Karadağ'ı 2-1 yenip, play-offlara kaldı

17.11.2021 00:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 Katar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Karadağ'ı 2-1 mağlup ettiği play off oynamaya hak kazandı. Norveç'i kendi evinde 2-0 yenmeyi başaran Hollanda ise grup birincisi olup, turnuvaya doğrudan katılma hakkını elde etti.

Türkiye Dünya Kupası elemelerinde Karadağ'ı 2-1 yenip, play-offlara kaldı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 Katar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Karadağ'ı 2-1 mağlup ettiği play off oynamaya hak kazandı.

Karadağ karşılaşmanın 4. dakikasında Fatos Beciraj'ın ayağından kazandığı golle 1-0 öne geçti.

Kırmızı Beyazli Ekip, 22. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşuyla skora 1-1'e taşıdı.

İkinci yarıda, ataklarını yoğunlaştıran A Milli takım Orkun Kökçü'nün uzaktan vuruşuyla skoru 2-1 yaptı.

Rotterdam'da oynanan grubun diğer karşılaşması Hollanda - Norveç maçının 2-0 sona ermesiyle, Hollanda grup birincisi olup doğrudan Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Norveç ise grup üçüncüsü oldu ve turnuvaya veda etti.

Dünya Kupası'na giden yol

32 takımla oynanacak 2022 Dünya Kupası'na Avrupa'dan 13 takım katılacak.

Eleme gruplarının birincisi 10 takım turnuvaya doğrudan gitti.

10 grup ikincisi ve Uluslar Ligi'nde gelecek 2 takım ise Katar bileti için play-off oynayacak.

Play-off'lar iki tur üzerinden tek maç halinde oynanacak ve 3 takım daha Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.

Play-off kuraları 26 Kasım Cuma günü Zürih'te çekilecek. Play-off maçları 24-25 ve 28-29 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.

Play-Off sistemi

A Grubu'nda Portekiz, B Grubu'nda İsveç, C Grubu'nda İtalya, D Grubu'nda Ukrayna, E Grubu'nda Galler, F Grubu'nda İskoçya, G Grubu'nda Türkiye, H Grubu'nda Rusya, I Grubu'nda Polonya, J Grubu'nda ise Kuzey Makedonya play-off'lara kalmayı garantiledi.

2 takım ise Uluslar Ligi'nden gelecek. Şimdilik Avusturya play-off'lara katılmaya hak kazandı. İkinci takım ise grup maçları ardından belli olacak.

G Grubu'ndaki diğer karşılaşmada Hollanda kendi evinde Norveç ile 1-1 berabere kalıp, grup birincisi olarak Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkı kazandı.

Kimler grup birincisi olarak katıl**ıyor**?

Son maçlar öncesinde, A Grubu'ndan Sırbistan, B Grubu'ndan İspanya, C Grubu'ndan İsviçre, D Grubu'ndan Fransa, E Grubu'ndan Belçika, F Grubu'ndan Danimarka, G Grubu'ndan Hollanda, H Grubu'ndan Hırvatistan, I Grubu'ndan İngiltere, J Grubu'ndan Almanya, 2022 Dünya Kupası'na doğrudan gitmeye hak kazandı.

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