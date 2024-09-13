Türkiye güzeli İdil Bilgen sosyal medyayı ikiye böldü! Bazı ünlülerden destek paylaşımı geldi

Miss Turkey 2024 kazananı merakla bekleniyordu. 20 kız gecenin en güzeli olmak için yarıştı. 11 Eylül 2024 Çarşamba gecesi İstanbul Haliç'teki bir otelin balo salonunda yapılan finalde Türkiye'nin en güzel kızı İdil Bilgen seçildi.

Bilgen'in güzelliği sosyal medyada tartışma konusu oldu. 24 yaşındaki Bilgen için 'Şabaniye' yorumları dâhi yapıldı. Çağla Şıkel, Nebahat Çehre ve Ebru Şancı Öztürk gibi ünlü isimlerden Bilgen'e destek paylaşımı geldi.

Miss Turkey 2024'ün ilk beşinde 2 numara İdil Bilgen, 4 numara Aylin Molla, 8 numara Cemre Üker, 9 numara Melissa Öykü Yorulmaz ve 11 numara Candan Şeviktürk yer aldı.

Birinci ise 2 numaralı yarışmacı İdil Bilgen oldu.

Bilgen, tacını Miss Turkey World 2022 Nursena Say'dan devraldı.

1.80 boyundaki İdil Bilgen 24 yaşında. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.

DEMET AKALIN ELEŞTİRDİ

Demet Akalın, İdil Bilgen'in fotoğrafını paylaşarak; 'Belki geri vermek ister tacı yada halk oylaması diye bir şey olsa... Bütün yorumlara da kapamış kendini.. Çok istiyormuş birinci olmak. Aşkım sen istiyorsun da yarışma güzellik yarışması kayırma yarışması değil' diyerek isyan etti.

ÜNLÜLERDEN DESTEK YAĞDI

İdil Bilgen'in Miss Turkey'den görüntüsünü paylaşan ünlü oyuncu Nebahat Çehre paylaşımına, "Ben kızımızı çok beğendim. Yolu, bahtı açık olsun" şeklinde yazdı.

İdil Bigen'e destek veren bir diğer isim ise eski manken Ebru Şancı oldu. Şancı, "Kızı kimse güzel bulmamış olabilir ama bir genç kıza bu yorumları yapmak ve ona çanak tutmak kimseye yakışmaz. Herkesin evladı var. Ayıp!" ifadelerine yer verdi.

ÇAĞLA ŞIKEL'DEN AHMET ÇAKAR'A TEPKİ

Çağla Şıkel, Ahmet Çakar'ın Türkiye güzeli İdil Bilgen için söylediği "Ben temsil etsem daha iyi" sözüne fena patladı.

Şıkel paylaşımına, "Bir genç kıza yapılan bu şiddeti ve buna kahkahalarıyla eşlik eden herkesi kınıyorum." diye yazdı.

AHMET ÇAKAR'DAN YALANLAMA GELDİ

Ahmet Çakar gündem olan İdil Bilgen açıklamasını yalandı ve o konuşmanın 6 yıl önceki bir görüntü olduğunu söyledi.

Çağla Şıkel ise bu haberi paylaşarak, "Özür dilemenizi beklerken kendi ayağınıza sıkmanızı izliyoruz." şeklinde tepki verdi.

Çağla Şıkel, 1997 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci oldu. Sonrasında katıldığı Seyşel Adaları'nda yapılan Miss World 97 Güzellik Yarışması ile dünya dördüncüsü yani Avrupa Güzeli (Europe's Queen of Beauty) ödülünü aldı.