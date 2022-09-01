TÜRKİYE KARADAĞ BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE! EuroBasket 2022 Türkiye Karadağ basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye, EuroBasket 2022'deki ilk maçında Karadağ ile kozlarını paylaşacak. A grubunda bulunan Türkiye'nin diğer rakipleri Gürcistan, İspanya, Bulgaristan ve Belçika. 1 Eylül Perşembe akşamı oynanacak karşılaşma öncesi sporseverler arama motorlarında "Türkiye Karadağ basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?", "Türkiye Karadağ basketbol maçı canlı izle" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Heyecanla beklenen EuroBasket 2022 karşılaşmasına ilişkin detaylar haberimizde...

TÜRKİYE KARADAĞ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - Karadağ basketbol maçı 1 Eylül 2022 Perşembe günü 17:15'te oynanacak.

TÜRKİYE KARADAĞ BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Karadağ basketbol maçı NTV'de canlı olarak ekrana gelecek.

TÜRKİYE EUROBASKET 2022 TAKIM KADROSU

FIBA EuroBasket 2022’de mücadele edecek olan A Erkek Milli Takımının 12 kişilik kadrosu şöyle:

Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir.

