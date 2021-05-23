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Türkiye neden Eurovision’a katılmıyor? Türkiye Eurovision’da neden yok?

23.05.2021 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sene Hollanda’nın ev sahipliği yaptığı Eurovision’un birincisi İtalya oldu. 2019 senesinde yarışmayı birinci tamamlayan Hollanda, 2020 yılında Eurovision için ev sahipliği yapacakken, ortaya çıkan Koronavirüs pandemisi sebebiyle, yarışma 2021 yılına ertelenmişti. Bu sene koronavirüs önlemleri kapsamında yapılan yarışma, dünyanın birçok yerinden ilgiyle izlendi.

Türkiye neden Eurovision’a katılmıyor? Türkiye Eurovision’da neden yok?

Dünyanın en büyük ses yarışması organizasyonlarından biri olan Eurovision’a, Türkiye 2013 yılında katılmama kararı almıştır. En son 2012 senesinde Can Bonomo’nun temsili ile 7. Sırada yarışmayı tamamlayan ülkemiz, TRT’nin aldığı kararla 8 senedir Eurovision’da yer almamaktadır.

TÜRKİYE NEDEN EUROVİSİON’A KATILMIYOR?

2012 yılına kadar Eurovision’da yarışan Türkiye, 2013 yılında kurallarda yapılan değişiklikler ve politik oylamalar sebebiyle yarışmadan çekilme kararı almıştır. En son 2012 yılında Can Bonomo’nun performansıyla gerçekleşen Eurovision’da Türkiye, 7. Sırada yer almıştır.

CAN BONOMO

2013'ten beri Eurovision'a katılmayan ülkemiz, TRT'nin Avrupa Yayın Birliği'nin bir üyesi olmaya devam ediyor. Bu sebeple Türkiye’nin halen istediği zaman yarışmaya katılma hakkı bulunuyor.

HAKSIZLIK İDDİASI
Yapılan resmi açıklamada TRT, kararın yarışma kurallarında yapılan değişiklikler ve "haksızlık"ların etkili olduğunu belirtmiştir.

TRT, Eurovision'da oylamaların 2000'li yıllarda izleyici oylamasıyla yapıldığını ve bunun Türkiye'nin başarı kazanmasında etkili olduğunu vurgulamıştır. 2011'den itibaren ise izleyici oylarının etkisinin yarıya indirilmesini (%50 izleyici, %50 jüri), ayrıcalıklı ülkeler Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya'nın lehine bir karar olarak yorumlamıştır.

eurovision1

Açıklamada, "Bu kararın alınmasında EBU’nun ayrıcalıklı üyesi 5 ülkenin son yıllarda elde ettiği başarısız sonuçların etkili olduğu değerlendirilmektedir. Nitekim ayrıcalıklı bu 5 ülke yarı final elemelerine katılmadan doğrudan finalde yarışmaktadır. Bu durumun haksızlığını her fırsatta belirttik" ifadelerine yer vermiştir.

sertap eurovision

2003'te Sertap Erener, “Everyway That I Can” şarkısıyla Türkiye'yi temsil ettiği Letonya'daki Eurovision finalinde 1. Olmuştur.


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Anahtar Kelimeler:
Hollanda İtalya Sertab Erener
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
TRT yandaşlara para akıtmaktan , eurovisiona para ayıramadığı için..

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