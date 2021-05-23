Türkiye neden Eurovision’a katılmıyor? Türkiye Eurovision’da neden yok?

Dünyanın en büyük ses yarışması organizasyonlarından biri olan Eurovision’a, Türkiye 2013 yılında katılmama kararı almıştır. En son 2012 senesinde Can Bonomo’nun temsili ile 7. Sırada yarışmayı tamamlayan ülkemiz, TRT’nin aldığı kararla 8 senedir Eurovision’da yer almamaktadır.

TÜRKİYE NEDEN EUROVİSİON’A KATILMIYOR?

2012 yılına kadar Eurovision’da yarışan Türkiye, 2013 yılında kurallarda yapılan değişiklikler ve politik oylamalar sebebiyle yarışmadan çekilme kararı almıştır. En son 2012 yılında Can Bonomo’nun performansıyla gerçekleşen Eurovision’da Türkiye, 7. Sırada yer almıştır.

2013'ten beri Eurovision'a katılmayan ülkemiz, TRT'nin Avrupa Yayın Birliği'nin bir üyesi olmaya devam ediyor. Bu sebeple Türkiye’nin halen istediği zaman yarışmaya katılma hakkı bulunuyor.

HAKSIZLIK İDDİASI

Yapılan resmi açıklamada TRT, kararın yarışma kurallarında yapılan değişiklikler ve "haksızlık"ların etkili olduğunu belirtmiştir.

TRT, Eurovision'da oylamaların 2000'li yıllarda izleyici oylamasıyla yapıldığını ve bunun Türkiye'nin başarı kazanmasında etkili olduğunu vurgulamıştır. 2011'den itibaren ise izleyici oylarının etkisinin yarıya indirilmesini (%50 izleyici, %50 jüri), ayrıcalıklı ülkeler Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya'nın lehine bir karar olarak yorumlamıştır.