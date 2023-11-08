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    4. Türkiye'nin en büyük oyun geliştirme maratonu Mağara Jam ’23 başlıyor

    Türkiye'nin en büyük oyun geliştirme maratonu Mağara Jam ’23 başlıyor

    08.11.2023 14:55 | Son Güncelleme:
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    Türkiye'nin en büyük oyun geliştirme maratonu Mağara Jam ’23 başlıyor

    Türkiye’nin en önde gelen oyun geliştirme maratonu olan Mağara Jam’in bu seneki etkinliği, Mağara Jam ’23, 16-19 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. Hem çevrimiçi hem de fiziksel alanlara sahip olacak etkinlikte Türk oyun geliştiricileri, 72 saat boyunca, yaratıcılıklarının sınırlarını zorlayacaklar.

    16-19 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan Mağara Jam ‘23, Türkiye’nin en başarılı oyun geliştiricilerine bir kez daha çağrı yapıyor. Ülkenin en yüksek katılım oranına sahip oyun geliştirme etkinliği hem fiziksel hem de çevrimiçi bir şekilde geliştiricilerle buluşacak.

    Etkinliğin fiziksel alanı StartGate Oyun Girişimcilik Merkezi’nde gerçekleşecekken ülkenin her köşesinden oyun geliştiricileri, çevrimiçi bir şekilde Mağara Jam’e katılım gösterebilecek.

    MAĞARA JAM

    İlk defa 2020 senesinde gerçekleşen Mağara Jam bünyesinde şimdiye kadar 5 adet oyun geliştirme maratonu düzenlendi. Bu etkinlikler içerisinde yüzlerce geliştirici, belirlenen tema çerçevesinde ve 72 saat içerisinde, binlerce ayrı oyun geliştirerek yaratıcılıklarının sınırlarını zorladılar.

    Gerçekleşen her etkinlik ile birlikte daha da büyüyen ve gelişen Mağara Jam, sadece çevrimiçi ortamda gerçekleşen bir oyun maratonu olarak başladığı hayatına artık fiziksel alanlarda da devam ediyor. Mağara Jam 4 ve Mağara Jam 5’de geliştiricilere fiziksel bir ortam da sağlayan etkinlik, kapılarını bu sene StartGate’de açıyor.

    STARTGATE’DE BULUŞMAK ÜZERE

    16-19 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan Mağara Jam ‘23 etkinliğinin fiziksel ayağı, StartGate Oyun Girişimcilik Merkezi’nde olacak. Avrupa ve MENA bölgesinin en büyük oyun girişimcilik merkezi olan StartGate, İstanbul/Maslak bölgesinde yer alarak 50’den fazla ofis odasıyla birlikte gelecek vadeden oyun stüdyolarına ev sahipliği yapıyor. Bunun haricinde ortak çalışma alanları, özel çalışma kabinleri, seminer ve etkinlik alanları, toplantı odaları, müzik ve oyun odaları gibi bir oyun geliştiricisinin her türlü ihtiyacını karşılamak üzerine inşa edilmiş bu oyun girişimcilik merkezi, Mağara Jam ‘23 süresince 150 adet katılımcıya ev sahipliği yapacak.

    ÖDÜLLER

    Etkinlik sonucunda, yeteneğini ve yaratıcılığını ortaya koyan oyun geliştiricilerini desteklemek amacıyla çeşitli ödüller dağıtılacak. Bu ödüller arasında, StartGate bünyesinde ofis ve staj imkanlarının yanı sıra, geliştiricileri, yaptıkları işte onlara yardımcı olacak, oyun geliştirme odaklı donanım ve yazılım destekleri de yer alacak.

    Mağara Jam ‘23, 16-19 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. Etkinliğe Mağara Jam sitesi üzerinden, tamamen ücretsiz bir şekilde kayıt olup katılım gerçekleştirebilirsiniz.

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