Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler? Ada Araştırma yayımladı, dikkat çeken anket sonuçları

Ada Araştırma Şirketi yeni bir anket çalışması yaptı. Yaptığı son ankette "Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?" diye sordu.

25-30 Kasım tarihleri arasında 30 büyükşehirde 2768 kişiyle gerçekleştirilen ankette dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

EN GÜVENİLİR MİLLETVEKİLİ KİM?

Ada Araştırma, katılımcılara 'Türkiye'nin en güvenilir milletvekili kim?' sorusunu yöneltti. Anketten çıkan yüzde 10,3'lük oy oranı ile Türkiye'nin en güvenilir milletvekili AK Parti İzmir Millletvekili Binali Yıldırım oldu.

İkinci sırada yüzde 9,1 ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yer aldı.

Üçüncü sırada ise İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu oldu.

EN GÜVENLİR SİYASETÇİ ERDOĞAN, İKİNCİ SIRADA İMAMOĞLU

Araştırmada, "Sizce Türkiye'nin en güvenilir siyasetçisi kimdir?" sorusu da yöneltildi. Katılımcılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yüzde 38,2 ile birinci sıraya oturttu.

Ekrem İmamoğlu yüzde 11,2 ile ikinci sırada yer alırken cezaevindeki eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ise yüzde 7,9 ile üçüncü sırada yer aldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise 4. sırada kendine yer bulabildi.

