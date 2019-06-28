Türkiye’nin en iyi drift pilotlarını belirleyecek jüri belli oldu

Aksiyon tutkunu olan herkesin takip edebileceği etkinliğin galibini ise 4 kişiden oluşan jüri belirleyecek. Türkiye şampiyonu olarak, 1 Eylül'de İstanbul’da düzenlenecek Red Bull Car Park Drift Dünya Finali'nde ülkemizi temsil pilotu, TOSFED Sportif Direktörü Murat Kaya, Buğra ‘The Makina’ Akpınar, Campaign Türkiye İmtiyaz Sahibi Ömer Erdem ve Yusif Bassil’den oluşan jüri seçecek.

Türkiye’nin en iyi drift pilotlarını bir araya getiren Red Bull Car Park Drift’te şampiyonu seçecek jüri belli oldu. Birbirinden hızlı 20 yarışçının, güçlü otomobilleri ile hem piste hem de engellere meydan okuyacağı Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali, 30 Haziran Pazar günü TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleştirilecek. Şampiyonu ise TOSFED Sportif Direktörü Murat Kaya, Buğra ‘The Makina’ Akpınar, Campaign Türkiye İmtiyaz Sahibi Ömer Erdem ve Yusif Bassil’den oluşan jüri seçecek.

TOSFED ve Drift federasyonlarının ortaklığı ile gerçekleşecek organizasyonda birbirinden hızlı yarışçılar hünerlerini sergilerken, seyirciler de bu aksiyonun sonuna kadar keyfini çıkaracak. Tamamen ücretsiz olan ve aksiyon tutkunu olan herkesin takip edebileceği etkinliği şampiyon bitiren pilot, 1 Eylül’de İstanbul’da düzenlenecek Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil edecek.

