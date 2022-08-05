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Türkiye'nin gözü KPSS soruşturmasında! Yeni detaylar ortaya çıktı: ÖSYM çalışanlarının hesaplarındaki para trafiği...

05.08.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS'de sızıntı soru iddiaları ve eski ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün görevden alınmasının ardından Türkiye bu soruşturmaya kilitlendi. Devlet Denetleme Kurulu'nun suç duyurusunun ardından harekete geçen ekipler Yediiklim Yayınevi'nde arama gerçekleştirmişti. Merak edilen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Yayınevi çalışanları ve ÖSYM çalışanlarının hesaplarındaki para trafiği mercek altına alındı. İşte KPSS soruşturmasındaki son gelişmeler

Merak edilen KPSS soruşturmasında yeni detaylar... Ankara'da, 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) soruşturması kapsamında, sorular ve el koyulan diğer materyallerin incelenmesi sürüyor. Ayrıca yayınevi ve ÖSYM çalışanlarının hesaplarındaki para akışının da incelendiği öğrenildi.

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EL KONULAN MATERYALLER İNCELENİYOR

2022 KPSS'de bazı soruların, Yediiklim Yayınevi'nin daha önce yaptığı deneme sınavındaki sorularla aynı olduğu iddiaları üzerine başlatılan idari ve adli soruşturma sürüyor. Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmasının ardından başlatılan adli soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Yediiklim Yayınevi'ne ait 2 adreste arama gerçekleştirildi. Yayınevinin Kızılay ve Ostim'deki adreslerindeki aramalarda, çok sayıda dijital materyale ve soru örneklerine el koyuldu. Bu soru örnekleri, incelenmek üzere emniyete götürüldü. Soruşturma devam ederken, soru örneklerindeki incelemenin de sürdüğü öğrenildi.

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ÇALIŞANLARIN HESAPLARI MERCEK ALTINDA

Öte yandan soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da devreye girdi. MASAK tarafından yayınevi çalışanları ile ÖSYM çalışanlarının hesaplarındaki para akışının incelendiği belirtildi. DDK müfettişlerinin de ÖSYM'de inceleme yaptığı ve tüm soruları taradığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında rapor hazırlanacağı belirtildi.

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NE OLMUŞTU?

ÖSYM'de iddialar üzerine Prof. Dr. Halis Aygün görevden alınmış, yerine Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atanmıştı. Ersoy, dün yaptığı açıklamada, 31 Temmuz 2022'de yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini, 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos'ta planlanan oturumların da ertelendiğini duyurmuştu. Yeni KPSS takvimi, 17 Eylül'de başlayacak. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM KPSS ddk yediiklim
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