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Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Esra Erol'da gündeme gelen Elif Yıldırım olayında flaş gelişme

02.02.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Erol'da geçtiğimiz günlerde çok konuşulan ve tartışmalara sebep olan Elif Yıldırım olayında yeni gelişme yaşandı. 40 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Kadir Akkoyun'a giden 18 yaşındaki Elif, ailesinin evine geri döndü.

Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Esra Erol'da gündeme gelen Elif Yıldırım olayında flaş gelişme

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında Münevver Yıldırım, 18 yaşındaki kardeşi Elif Yıldırım'ın, 17 Ocak tarihinde 40 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Kadir Akkoyun'a kaçtığını söyleyerek Esra Erol'dan yardım istemişti. Olayla ilgili sevindirici haber geldi.

ELİF, AİLESİNİN EVİNE GERİ DÖNDÜ

Dünkü canlı yayında ailenin yüzünü güldüren bir gelişme oldu. Elif, ailesinin evine geri döndü. Kız kardeşiyle bir araya geldi. Esra Erol'a gösterdiği destek ve yardımdan dolayı teşekkür eden aile, "Elif küçük kardeşimizi arayarak eve döneceğini söylemiş çok şaşırdık" dedi. Daha sonra canlı yayına bağlanan Elif 'Bu yaşananlar benim için çok ağır, ailemin yanına dönmeye karar verdim' dedi.

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NE OLMUŞTU?

Esra Erol'da programında yaşanan olay Türkiye'nin gündemine oturdu. 2 çocuk babası Kadir Akkoyun'a kaçan 18 yaşındaki Elif, canlı yayına katıldı. Ancak bu sırada Esra Erol'un yanına gitmesiyle kameraların kendisini çektiğini gören Elif, adeta çıldırdı. Bunun üzerine gözyaşları içinde tepki gösteren Esra Erol, "Ruhunuzu, gençliğinizi korumak için, eğitim için bu tepkileri verin! Bu nedir ya? 18 yaşındasın kızım sen! Baban yaşındaki adam sana farklı dokunuyor. Bu mu senin geleceğin?" dedi.

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Esra Erol
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