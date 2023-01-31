Türkiye'nin hamleleri dünyada ses getirdi! Alman Bild gazetesinde çarpıcı değerlendirmeler: "Yerimizi aldı! Büyük endişe yaratıyor"

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild'de yer alan analizler, Türkiye'nin uluslararası düzeyde oynadığı rolün yerini gözler önüne serdi. İtiraf niteliğinde söylemlere yer verilen makalede Türkiye'nin özellikle Ukrayna'daki savaşla beraber Rusya ile geliştirdiği ilişkiler çerçevesinde yaşanan gelişmelere işaret edildi.

"TÜRKİYE ALMANYA'YI GERİDE BIRAKTI"

Türkiye'nin Rusya ile ithalat-ihracatının bir yılda ikiye katlandığına dikkat çekilen haberde "Rusya Almanya'nın yerini alarak Türkiye'nin 2022'de en büyük ticaret ortağı oldu" dendi. Haberde ayrıca "Türkiye Rusya'ya makine ve ekipman satışında Almanya'yı geride bıraktı" değerlendirmesi yapıldı.

"KAZANAN TÜRKİYE"

"Ukrayna savaşının kazananı Türkiye" başlığında "Türkiye birçok yönden durumu kendi lehine çevirmiştir" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin Rusya'daki varlığının her zamankinden daha fazla olduğu ifade edilen haberde, Rusya'da Türk restoran ve mağazalarının açıldığı aktarıldı.

"AB'DE ENDİŞE YARATTI"

Türkiye ile Rusya arasında derinleşen ekonomik ilişkilerin AB tarafından "büyük endişeye mahal verdiği" yönündeki değerlendirme de haberde yer aldı.

"ACİL DURUMLARDA KURTARICI"

Türkiye'nin Rusya için acil durumlarda "kurtarıcı" olduğu belirtilen haberde, AB'nin uyguladığı seyahat yaptırımları nedeniyle Türkiye'nin Rusya için en önemli tatil rotası olduğu, ayrıca ocak-kasım ayları arasında Ruslara 14 bin mülk satıldığı ifade edildi.

