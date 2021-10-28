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Türkiye'nin konuştuğu gelin kaynana kavgasına Esra Erol'un eşi Ali Özbir de dahil oldu!

28.10.2021 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programı, günlerdir çözüme kavuşturulamayan gelin-kaynana kavgasıyla çalkalanıyor. Oğlunu, gelininden ayırmak istediğini açık açık ifade eden Hatice Hanım'a bir tepki de Esra Erol'un eşi Ali Özbir'den geldi.

Türkiye'nin konuştuğu gelin kaynana kavgasına Esra Erol'un eşi Ali Özbir de dahil oldu!

Ünlü sunucu Esra Erol, günlerdir Hatice Hanım ve gelini Sedanur arasındaki gerilimi yatıştırmaya çalışıyor. Türkiye'yi ikiye ayıran kavgaya dair Esra Erol'un eşi Ali Özbir de görüşünü paylaştı.

Hatice Hanım, oğlunun, gelini Sedanur tarafından alıkonulduğunu söyleyerek Esra Erol'a başvurdu. Hatice Hanım'ın oğlu ve gelini stüdyoya gelerek, Hatice Hanım'ın iddialarını yalanladı.

Türkiye'nin konuştuğu gelin kaynana kavgasına Esra Erol'un eşi Ali Özbir de dahil oldu!

Hatice Hanım'ın oğlu Emrullah, karısı Sedanur'u çok sevdiğini belirtip ondan vazgeçmeyeceğini söyleyince, Hatice Hanım küplere bindi. ''50 tane Sedanur bulunur, bir tane anne bulunmaz!'' diye sitem eden Hatice Hanım'a oğlundan ''Ben Sedanur'u istiyorum'' yanıtı gelince gerilim tırmandı.

Türkiye'nin konuştuğu gelin kaynana kavgasına Esra Erol'un eşi Ali Özbir de dahil oldu!

Esra Erol'un ekibi, Türkiye'yi ikiye bölen gelin-kaynana kavgasıyla ilgili kimin haklı olduğuna dair sosyal medya üzerinden bir anket paylaştı. Anket gönderisinin altındaki bir yorum, dikkat çekti. Esra Erol'un eşi Ali Özbir, ''Sizce Emrullah eşine mi yoksa annesine mi dönmeli?'' sorusuna ''Tabii ki eşine'' yorumunu yaptı. Ali Özbir'in yorumuna beğeni yağdı.

Türkiye'nin konuştuğu gelin kaynana kavgasına Esra Erol'un eşi Ali Özbir de dahil oldu!

Ali Özbir ve Esra Erol, 2010 yılında dünyaevine girmiş, çiftin Ömer ve İdris ali adında 2 oğlu olmuştu.

Türkiye'nin konuştuğu gelin kaynana kavgasına Esra Erol'un eşi Ali Özbir de dahil oldu!

Esra Erol, mutlu aile pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Türkiye'nin konuştuğu gelin kaynana kavgasına Esra Erol'un eşi Ali Özbir de dahil oldu!


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Esra Erol Esra Erol'da
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