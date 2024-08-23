HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'nin konuştuğu villada Adnan Oktar'ın izleri var! 'Gizli geçit' detayı: Tapusu Rus oligarktaymış

Türkiye'nin konuştuğu villada Adnan Oktar'ın izleri var! 'Gizli geçit' detayı: Tapusu Rus oligarktaymış

23.08.2024 10:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Boğazı'ndaki görüntü üzerine Türkiye bir anda kaçak villa inşaatını konuşmaya başladı. Durdurulup mühürlenen inşaatla ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Vaniköy'deki boğaz manzaralı o villalar, azılı suç örgütü lideri Adnan Oktar'a yönelik operasyonda Oktar'ın arkadaki gizli geçitten kaçtığı malikanenin ta kendisiydi! Oktar ise Rus oligarkın kiracısıydı.

Vaniköy'de orman arazisi içinde bulunan villa inşaatı gündem oldu. İstanbul Boğazı'na nazır yeşilliklerin arasından yükselen inşaat tepkilerin odağına yerleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi harekete geçti, inşaat mühürlendi. Söz konusu arazinin tapusunun Rus oligark Boris Borisenko’da olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Adnan Oktar da operasyon düzenlendiğinde buradaki malikanesinin gizli geçidinden kaçmıştı.

İZİNSİZ İNŞAAT DURDURULDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakanlık İl Müdürlüğünün, söz konusu bölgede yasal düzenlemelere aykırı inşaat faaliyeti gerçekleştirildiğini belirlediği kaydedildi.

AA-20240822-35462455-35462451-ISTANBUL_VANIKOYDEKI_IZINSIZ_INSAAT_DURDURULDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahasında bulunan alanda yapılan incelemede, meskenle ilgili kişiler tarafından herhangi bir yapı inşaat izin belgesinin bakanlığa ibraz edilmediğinin ve ruhsatsız inşa faaliyetinin devam ettiğinin anlaşıldığı aktarılan açıklamada, inşaatın, bakanlık tarafından durdurulduğu bildirildi.

İBB'DEN AÇIKLAMA: YASAL YAPILARA İLAVE YAPILAR TESPİT EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğünden de kaçak yapıyla ilgili tespitler ve yapılan işlemler şöyle paylaşıldı:

“Geçmişte mevcut olan kaçak yapılar yıkıldı. Sonrasında yasal yapılarla ilişkili olarak, yapı ilgilileri tarafından tamir ve tadilat izni almak amacıyla kurumumuza başvuruda bulunuldu. Yapılan incelemeler sonucunda, mevzuat gereği basit onarım izin belgesi düzenlendi. Ancak yapılan denetimler sonucunda yasal yapılara ilave ahşap ve prefabrik yapılarının inşa edilmekte olduğu tespit edildi. Bu durum üzerine 16 Ağustos 2024 tarihinde inşaat mühürlenerek faaliyetten men edildi ve konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de bilgilendirildi.”

AA-20240822-35462455-35462454-ISTANBUL_VANIKOYDEKI_IZINSIZ_INSAAT_DURDURULDU

İMAMOĞLU: YANLIŞ VARSA HESABINI SORARIZ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da olayla ilgili "Süreci layıkıyla takip ederiz. Hak yedirmeyiz. Hukuku çiğnetmeyiz. Bir yanlış varsa o yanlışın hesabını sorarız, gereğini yaparız. Kimse bundan şüple etmesin. Bu yönüyle Boğaz’ı da koruyan biziz. Biz şehrin muhafızıyız” ifadelerini kullandı.

AA-20240822-35462455-35462453-ISTANBUL_VANIKOYDEKI_IZINSIZ_INSAAT_DURDURULDU

TAPUSU RUS OLİGARKTA

Milliyet'in aktardığına göre; inşaatın yapıldığı arazinin Rus oligark Boris Borisenko’nun üzerine tapulu olduğu ve eskiden suç örgütü lideri Adnan Oktar tarafından kullanıldığı öğrenildi.

65464

ADNAN OKTAR'IN MÜRİTLERİYLE YAŞADIĞI 'KOZMİK MALİKANE'

Adnan Oktar’ın kiracısı olduğu, kapıda silahlı güvenliklerin nöbet tutması ve gelip giden lüks arabalar nedeniyle bölgede ‘kozmik malikâne’ olarak bilinen Vaniköy’deki Boğaz manzaralı villalar, Oktar ve suç örgütüne yönelik operasyonlar sonrasında gündeme gelmişti. CNN Türk'te yer alan habere göre; daha sonra Boris Borisenko isimli Rus iş insanı tarafından ünlü milyarder Roman Abramoviç adına 26 milyon dolara satın alındığı iddia edilen malikânede hummalı bir tadilat başladı.

AA-20240822-35462455-35462452-ISTANBUL_VANIKOYDEKI_IZINSIZ_INSAAT_DURDURULDU

ARKADAKİ GİZLİ GEÇİTTEN KAÇMIŞTI

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süren araştırmaların ardından Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’ne yönelik 11 Temmuz 2018’de eş zamanlı operasyon başlatmıştı. Operasyonun hedefindeki en kilit noktalardan biri olarak Adnan Oktar’ın kadın ve erkek müritleriyle yaşadığı Vaniköy’deki 2 villadan oluşan bu malikâne olmuştu.

Özel harekât polisleri destekli ekipler villaya girerken, Adnan Oktar malikânenin arkasında bulunan gizli geçitten kaçmış, kaçtığı aracın önü Sarıyer’de kesilerek yakalanmıştı. Genç kadınların malikânede zorla tutularak, cinsel istismarda bulunulduğu iddia edilmişti.

2,5 milyon liralık kirayı güç gösterisine çevirdiler 2,5 milyon liralık kirayı güç gösterisine çevirdiler
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Boğazı Adnan Oktar İnşaat kaçak villa
En Çok Okunan Haberler
Benzine indirim geldi! Sıra motorinde

Benzine indirim geldi! Sıra motorinde

600 Euro'ya aldığı arabasını gösterdi! Sosyal medyada çok konuşuldu

600 Euro'ya aldığı arabasını gösterdi! Sosyal medyada çok konuşuldu

Meteoroloji saat verdi! Kuvvetli yağış geliyor! Bir anda yağacak

Meteoroloji saat verdi! Kuvvetli yağış geliyor! Bir anda yağacak

KPSS sonuçları bugün açıklandı

KPSS sonuçları bugün açıklandı

Ortalığı karıştıran ‘topuk kanı’ kararı! Sağlık Bakanlığı davaya müdahil oldu

Ortalığı karıştıran ‘topuk kanı’ kararı! Sağlık Bakanlığı davaya müdahil oldu

Zayıflama hayali ölümle bitti

Zayıflama hayali ölümle bitti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Stanley'in en çok satan termoslarında indirim devam ediyor

Stanley'in en çok satan termoslarında indirim devam ediyor

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Adımlarınızı konforla taçlandıracak! Crocslarda %50'ye varan indirimler

Adımlarınızı konforla taçlandıracak! Crocslarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.