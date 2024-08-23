Türkiye'nin konuştuğu villada Adnan Oktar'ın izleri var! 'Gizli geçit' detayı: Tapusu Rus oligarktaymış

Vaniköy'de orman arazisi içinde bulunan villa inşaatı gündem oldu. İstanbul Boğazı'na nazır yeşilliklerin arasından yükselen inşaat tepkilerin odağına yerleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi harekete geçti, inşaat mühürlendi. Söz konusu arazinin tapusunun Rus oligark Boris Borisenko’da olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Adnan Oktar da operasyon düzenlendiğinde buradaki malikanesinin gizli geçidinden kaçmıştı.

İZİNSİZ İNŞAAT DURDURULDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakanlık İl Müdürlüğünün, söz konusu bölgede yasal düzenlemelere aykırı inşaat faaliyeti gerçekleştirildiğini belirlediği kaydedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahasında bulunan alanda yapılan incelemede, meskenle ilgili kişiler tarafından herhangi bir yapı inşaat izin belgesinin bakanlığa ibraz edilmediğinin ve ruhsatsız inşa faaliyetinin devam ettiğinin anlaşıldığı aktarılan açıklamada, inşaatın, bakanlık tarafından durdurulduğu bildirildi.

İBB'DEN AÇIKLAMA: YASAL YAPILARA İLAVE YAPILAR TESPİT EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğünden de kaçak yapıyla ilgili tespitler ve yapılan işlemler şöyle paylaşıldı:

“Geçmişte mevcut olan kaçak yapılar yıkıldı. Sonrasında yasal yapılarla ilişkili olarak, yapı ilgilileri tarafından tamir ve tadilat izni almak amacıyla kurumumuza başvuruda bulunuldu. Yapılan incelemeler sonucunda, mevzuat gereği basit onarım izin belgesi düzenlendi. Ancak yapılan denetimler sonucunda yasal yapılara ilave ahşap ve prefabrik yapılarının inşa edilmekte olduğu tespit edildi. Bu durum üzerine 16 Ağustos 2024 tarihinde inşaat mühürlenerek faaliyetten men edildi ve konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de bilgilendirildi.”

İMAMOĞLU: YANLIŞ VARSA HESABINI SORARIZ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da olayla ilgili "Süreci layıkıyla takip ederiz. Hak yedirmeyiz. Hukuku çiğnetmeyiz. Bir yanlış varsa o yanlışın hesabını sorarız, gereğini yaparız. Kimse bundan şüple etmesin. Bu yönüyle Boğaz’ı da koruyan biziz. Biz şehrin muhafızıyız” ifadelerini kullandı.

TAPUSU RUS OLİGARKTA

Milliyet'in aktardığına göre; inşaatın yapıldığı arazinin Rus oligark Boris Borisenko’nun üzerine tapulu olduğu ve eskiden suç örgütü lideri Adnan Oktar tarafından kullanıldığı öğrenildi.

ADNAN OKTAR'IN MÜRİTLERİYLE YAŞADIĞI 'KOZMİK MALİKANE'

Adnan Oktar’ın kiracısı olduğu, kapıda silahlı güvenliklerin nöbet tutması ve gelip giden lüks arabalar nedeniyle bölgede ‘kozmik malikâne’ olarak bilinen Vaniköy’deki Boğaz manzaralı villalar, Oktar ve suç örgütüne yönelik operasyonlar sonrasında gündeme gelmişti. CNN Türk'te yer alan habere göre; daha sonra Boris Borisenko isimli Rus iş insanı tarafından ünlü milyarder Roman Abramoviç adına 26 milyon dolara satın alındığı iddia edilen malikânede hummalı bir tadilat başladı.

ARKADAKİ GİZLİ GEÇİTTEN KAÇMIŞTI

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süren araştırmaların ardından Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’ne yönelik 11 Temmuz 2018’de eş zamanlı operasyon başlatmıştı. Operasyonun hedefindeki en kilit noktalardan biri olarak Adnan Oktar’ın kadın ve erkek müritleriyle yaşadığı Vaniköy’deki 2 villadan oluşan bu malikâne olmuştu.

Özel harekât polisleri destekli ekipler villaya girerken, Adnan Oktar malikânenin arkasında bulunan gizli geçitten kaçmış, kaçtığı aracın önü Sarıyer’de kesilerek yakalanmıştı. Genç kadınların malikânede zorla tutularak, cinsel istismarda bulunulduğu iddia edilmişti.