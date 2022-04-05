Türkiye'nin ürettiği ATAK helikopteri yurt dışında ilk kez Filipinler’de uçacak

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Savunma sanayiimizin gurur günlerinden biri daha. ATAK helikopterlerimizi yurt dışında ilk kez Filipinler’e teslim ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Savunma sanayiimizin gurur günlerinden biri daha!????????



ATAK helikopterlerimizi yurt dışında ilk kez Filipinler’e teslim ediyoruz.



???? 6 Nisan 2022



????Manila/Filipinler pic.twitter.com/qfVx0EVPjW — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) April 5, 2022

TOPLAMDA 6 ADET TESLİM EDİLECEK

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nden (TUSAŞ) yapılan daha önce yapılan açıklamada ise, TUSAŞ'ın toplamda 6 adet T129 Atak helikopteri Filipinler'e teslim edeceği belirtilmişti. Eğitimler kapsamında ise Filipinli 4 pilot ve 19 teknisyenin eğitimleri tamamladığı da kaydedilmişti.

ATAK HAKKINDA

ATAK, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taarruz helikopteri ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye'ye özgü milli kabiliyetler kullanılarak geliştirildi. Güvenlik güçlerinin ihtiyaçları için bugüne kadar yaklaşık 70 helikopter teslimatı gerçekleştirildi.

ATAK helikopterine güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yeni yetenekler kazandırıldı.

Kendi sınıfında en etkili taarruz helikopteri olan ATAK, yurt dışında da ilgi gördü. Pakistan ve Filipinler'in ATAK helikopterine ilgisi ihracat sözleşmesine dönüştü. Pakistan ile 30, Filipinler ile 6 helikopter için sözleşme imzalandı.



