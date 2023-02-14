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Türkiye tek yürek oldu! Hadise, Acun Ilıcalı'nın isteğiyle yardım toplayacak

14.02.2023 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye yaraları sarmak için tek yürek oldu. 10 ilde büyük yıkımlara neden olan deprem için yardım ve destekler aralıksız devam ediyor. Televizyon kanallarının da 15 Şubat Çarşamba akşamı düzenleyeceği yardım gecesine katılım iyice arttı. Ünlü isimlerin yer alacağı yardım gecesinde Hadise'nin Tv8 adına programa dahil olması bekleniyor...

Türkiye tek yürek oldu! Hadise, Acun Ilıcalı'nın isteğiyle yardım toplayacak

Türkiye 6 Şubat sabahı Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem ile sarsıldı. Büyük yıkımlara yol açan depremin yaraları hep birlikte sarılmaya çalışılıyor. Yüzyılın felaketi olarak tarihe geçen depremlerin ardından Kanal D, ATV, Show TV, Star, FOX, TV8, Kanal 7 ve TRT ekranlarında Türkiye Tek Yürek deprem yardım gecesi düzenlenecek. Hadise de Acun Ilıcalı'nın isteğiyle yardım toplayacak...

'TÜRKİYE TEK YÜREK'

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen ve on binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği, yüzbinlerce vatandaşımızın yaralandığı depremlerin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Televizyon Yayıncıları Derneği (TVYD) birçok kanalın ortak yayınlayacağı bir yardım organizasyonu düzenliyor. Organizasyonda toplanacak paralar afet bölgesinde kullanılacak.

HADİSE YARDIM TOPLAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hadise yarın tüm kanallardan yayınlanacak olan “Türkiye tek yürek” sloganlı ortak yayında yerini alacak. Ünlü şarkıcının Acun Ilıcalı’nın isteği ile Tv8 adına katılacağı ve yardım toplayacağı belirtildi. Her kanalın kendi ekran yüzleriyle yer alacağı yayına Murat Boz’un da dahil olması bekleniyor.

Hadise

YAYININ DETAYLARI BELLİ OLDU

Türkiye Tek Yürek deprem yardım programının detayları da belli oldu. Kızılay ve AFAD başkanlığında toplanacak yardımlar ünlü isimlerin de katılımıyla gerçekleşecek programda alınacak.

Saat 20.00’de başlayacak olan yayının 02.00’de bitmesi planlanıyordu ancak son gelen bilgi yayının ucunun açık bırakılacağı yönünde. Ortak yayında önce atv ile TRT “Nihat Hatipoğlu ve Pelin Çift”in moderatörlüğünde 20.00 ile 21.00 arası yayın yapacak.

Call Center’lara oturacak olan ünlü isimler yardım toplamadan önce moderatörlerinin sorularına yanıt verecekler, duygu ve düşüncelerini açıklayacaklar. Daha sonra telefonlar bağlandığında 100 bin TL üzeri bağışlar ekrana yazılacak, 500 bin TL üzeri bağışları yapanlar ise yayına bağlanacak..

Yayının clean kaydı tüm kanallar için açık tutulacak. Dileyen kanal programı yayınlayabilecek.

TVYD'DEN TÜRKİYE TEK YÜREK BAĞIŞ KAPMANYASI!

Televizyon Yayıncıları Derneği TVYD depremzedeler için önemli bir adıma imza attı. İşte, o açıklama:

6 Şubat depremi binlerce insanımızı hayattan kopardı.

Binlerce binayı yıktı.

Ancak içimizdeki birlik beraberlik ve gönül köprüsünü yıkamadı.

Her ölüm haberinde hepimiz öldük.

Her kurtuluş haberinde hep birlikte sevindik.

Ve tam da şimdi 85 milyon tek yürek olma zamanı.

Bu kara günlerde yine birbirimize ilaç olacağız.

Birbirimize daha sıkı sarılacağız, daha fazla kenetleneceğiz.

Yaralarımızı sarabilmek için hep birlikte seferber olacağız.

Toplum olarak kalplerimizin aynı attığı bu günlerde Türkiye'nin medya kuruluşları olarak "Türkiye tek yürek" sloganıyla bir araya geliyoruz.

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