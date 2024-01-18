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  4. Türkiye'yi terk eden Tolga Karel yemek fiyatlarına isyan etti! "Dolar bazında..."

Türkiye'yi terk eden Tolga Karel yemek fiyatlarına isyan etti! "Dolar bazında..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.01.2024 11:28 | Son Güncelleme:
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Son günlerde lokantalardan yapılan paylaşımlarda artan fiyatlar sosyal medyada gündem oluyor. Türkiye'yi uzun zaman önce terk eden Tolga Karel bu konuda paylaşım yaparak yemek fiyatlarına dair sitemini dile getirdi.

Türkiye'yi terk eden Tolga Karel yemek fiyatlarına isyan etti! "Dolar bazında..."

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel kariyerinin zirvesindeyken her şeyi bırakıp Amerika'ya yerleşmişti. Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel Amerika'da zaman zaman Türkiye gündemine dair yaptığı yorumlarla dikkat çekiyor.

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"BURADA İNSANLAR DOLAR KAZANIYOR"

Armağan Çağlayan'ın bir lokantadan paylaşım yaparak döner fiyatlarına isyan etmesinden sonra Tolga Karel de fikirlerini paylaştı. "Türkiye'nin gelir gider fiyatlarına ekonomisinde çok ciddi bir sorun var" diyen Karel şunları yazdı:

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"Ortalama dışarıda 1 öğün yemek 300-500 TL arası bu da dolar bazında 10-15 dolar yapıyor ki Amerika'da ortalama en düşük bir öğle yemeğine harcayacağınız para da aynı oranda. 10-15 dolar fakat burada insanlar dolar kazanıyor kısaca bu fiyatları Türkiye insanların gelir seviyesine göre ödemesi mümkün değil. Bu çok açık ve net."

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Anahtar Kelimeler:
Tolga Karel sosyal medya Oyuncu
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