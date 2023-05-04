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‘Türkiye'yi yiyen kadın’ Ezgi Sertel'in eşi bakın kim çıktı! Meğer Arka Sokaklar'ın yıldızıymış

04.05.2023 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘Türkiye’yi yiyen kadın’ lakabıyla tanınan Ezgi Sertel sunduğu yemek programı ile bir döneme damga vurmuştu. Ünlü sunucu ve oyuncu Sertel’in eşinin fenomen dizi Arka Sokaklar’ın oyuncuları arasında yer aldığı ortaya çıktı.

‘Türkiye'yi yiyen kadın’ Ezgi Sertel'in eşi bakın kim çıktı! Meğer Arka Sokaklar'ın yıldızıymış

Ünlü sunucu ve oyuncu Ezgi Sertel yaptığı yemek programları ile hafızalara kazındı. Bir dönem ‘Türkiye’yi yiyen kadın’ lakabı ile sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Sertel’in eşinin de çok ünlü olduğunu duyanlar çok şaşırdı.

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Lezzet Haritası, Gelinim Mutfakta, Fazlası Zarar gibi programların sunuculuğunu üstlenen Sertel, Arka Sokaklar dizisinde 'Hakan' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ozan Çobanoğlu ile evli.

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2016 yılında evlenen ünlü çiftin Tibet ve Mert adında iki oğlu bulunuyor.

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Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Çobanoğlu'nun rol aldığı diziler arasında Çocuklar Duymasın, Anneler ile Kızları, İffet, Dila Hanım, Galip Derviş ve Küçük Ağa da yer alıyor.

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Ünlü çift sosyal medya hesaplarından sık sık mutlu pozlarını paylaşıyor.

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