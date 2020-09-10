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Türkiye'de nadir görülen ak kuyruklu kartal, tedaviye alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2020 08:19 | Son Güncelleme

Tokat'ta doğada bitkin halde bulunan ak kuyruklu kartal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

Türkiye'de nadir görülen ak kuyruklu kartal, tedaviye alındı

Kent merkezinde Geyras mevkisinde yorgun ve bitkin halde bulunan kartal, vatandaşların ihbarı üzerine, Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı. Ekiplerin yaptığı incelemede kartalın Türkiye'de nadir görülen ve Avrupa'nın en irisi olarak bilinen ak kuyruklu kartal olduğu belirlendi. Kanat açıklığı 2,5 metreyi bulan kartal hakkında bilgi veren müdürlüğün veteriner hekimi Ülkü Gümüş, "Kartalımızı besleyip bakımlarını yaparak güçlendikten sonra aynı bulunduğu mevkiden tekrar doğal yaşamına bırakacağız. Yaptığımız incelemede kartalımızın Türkiye'de nadir görülen ak kuyruklu kartal olduğunu tespit ettik" diye konuştu.

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(DHA)

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