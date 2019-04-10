Türkiye'den Kuzey Makedonya'ya kıyafet ve gıda yardımı

DOLNENİ (AA) - Kuzey Makedonya'nın Dolneni Belediyesine bağlı Debreşte köyünde faaliyet gösteren Yakup Efendi Derneğine, ANDA Kardeşe Vefa Derneği tarafından Debreşte köyüne kıyafet ve gıda yardımı yapıldı. Yardımların dağıtım törenine, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Serhat Kula, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) Genel Başkanı Hüsrev Emin, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Büyükelçi Kara, burada yaptığı konuşmada çok özel ve güzel bir gün yaşadıklarını belirterek, organizasyonu yapan ANDA Derneğine teşekkür etti. Soydaşlardan terörle mücadele noktasında destek isteyen Büyükelçi Kara, "Benim sizlerden bir ricam var. Gelin hep birlikte terörle mücadele verelim." dedi. Terör örgütlerinin Türkiye’yi bitirebilmek için ellerinden gelen bütün kötülükleri yaptıklarını kaydeden Kara, "FETÖ bir terör örgütüdür arkadaşlar. Bunu çok açık ve net bir şekilde söylüyoruz. Burada da onların uzantıları olan okulları Yahya Kemal kolejleri ve sözde gazetesi var. Biz ona gazete demiyoruz. Çünkü baştan sona yalan, yanlış haberlerle dolu bir medya kuruluşudur." diye konuştu.

Makedonya'daki yetkilileri FETÖ hakkında bilgilendirmekle yükümlü olduklarını belirten Kara, "Türkiye Cumhuriyeti bu pisliklerden temizlendikçe, Türkiye daha da büyüyecek, daha da güçlenecek, daha da gelişecektir. Sizlere olan yardımları her daim daha da artacaktır. Ama hep birlikte mücadele bekliyorum. O zaman dileyin bizlerden ne dilerseniz çünkü güçlü Türkiye’nin önünde hiç kimse duramaz. Biz yeter ki birlik ve beraberliğimizi koruyalım. Yeter ki bu terör örgütünün karşısında duralım." ifadelerini kullandı. Bu topraklarda muhteşem değerler yetiştiğinin altını çizen Kara, "Bu topraklarda Mustafa Kemal Atatürk yetişti. Yahya Kemal Beyatlı yetişti. Gelin hep birlikte Yahya Kemal ismini bu zalim örgütten temizlemeye çalışalım. Hep birlikte tek yürek hareket edelim ve bu kıymetli ismimizi onların o kötü okullarından, o lanet olası okullarından temizlemeye çalışalım." dedi. Hedeflerinin Makedonya'da da aynı olayların yaşanmaması olduğunu kaydeden Kara, şöyle devam etti: "Bizlerin buradaki gayretlerimiz dost ve kardeş ülke olarak bildiğimiz, saydığımız ülkede huzurun ve refahın devam etmesidir. Ama bu şekilde bizler bütün illere, ilçelere dağılarak bu örgütün yapmış olduğu o kötü gecede bize yaşattıklarını her bireye tek tek anlatabilmektir. Umarım bu konuyla ilgili devlet yetkilileri de üzerinde düşen payı alacaktır ve inşallah burada da FETÖ örgütüyle çok samimi bir şekilde mücadele edilecektir."