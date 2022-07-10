Turknet internet altyapı sorgulama: Turknet fiber internet altyapısı sorgulama nasıl yapılır?

İnternet altyapısı kullanarak erişim hizmete veren farklı servis sağlayıcılar mevcuttur. Bununla birlikte ADSL, VDSL ve Fiber gibi modeller, kullanılan internetin hızını belirlemektedir. Bulunduğunuz konumda internet altyapısının olup olmadığını sorgulayabilir veya mevcut internetinizin hızı ile ilgili bir değişim talep ediyorsanız Turknet altyapı sorgulama ile bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Turknet altyapı sorgulama

Turknet altyapısı sorgusu ile bulunduğunuz bölgede veya yeni taşındığınız binada bir internet altyapısı olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Bu sorgulama aynı zamanda Turknet fiber internet altyapı sorgulama için de geçerlidir. Fiber internet sorgulama ile internetin hızını belirlemektedir. Sorgulama sonrasında eğer bulunduğunuz bölge fiber interneti destekliyorsa gerekli işlemleri başlatarak kullanabilmektedir.

Turknet fiber internet altyapısı sorgulama nasıl yapılır?

Turknet altyapı haritası ile bulunduğunuz bölgenin veya yeni taşınacağınız binanın internet altyapısını sorgulayıp bunu öğrenebilmeniz mümkündür. Ayrıca fiber internet altyapısını ve internet hızınızı maksimum seviyesini öğrenmenin mümkündür. Belirli işlemler dahilinde internet altyapısı başvurusu yapmadan önce bu sorgulamayı yapmanızda fayda vardır.

Turknet internet altyapısı sorgulama ile birlikte fiber interneti destekleyip desteklemediğini veya internetin hızını öğrenmenizi sağlamaktadır. Turknet evde internet altyapı sorgulama işlemi yapabilmek için bazı adımları uygulamanız gerekmektedir. Turknet altyapı sorgunu yapabilmenin iki farklı yolu vardır. Bunlardan ilki adres bilgilerinizi girerek yapılmaktadır. İkinci ise sabit telefon numaranız ile gerçekleşmektedir.

Eğer adresinizi kullanarak sorgulama yapmak istiyorsanız;

İlk olarak turk.net adresine giriş yapın.

Daha sonra Altyapı Sorgula sekmesine basın.

Karşınıza çıkan ekranda internet altyapı sorgula paneli ekrana gelmektedir.

Bu ekranda Adres ile sorgula kısmına gelin ve gerekli adres bilgilerini girin.

İl, ilçe, mahalle, cadde, sokak, bina ve daire bilgilerini girdikten sonra Altyapı sorgulama sekmesine tıklayın.

Bu şekilde Turknet evde internet altyapı sorgulama işlemi tamamlanmaktadır.

Sabit telefon numarası ile Turknet internet altyapısı sorgulama işlemi yapmak için ise;

İlk önce turk.net adresine gidin ve Altyapı sorgula sekmesine ile giriş yapın.

Daha sonra Telefon ile sorgula sekmesine basın.

Burada kullanmış olduğunuz telefon numaranızı tuşlayın ve Altyapı sorgula seçeneğine basın.

Bu işlem sonrasında bulunduğunuz bölgenin fiber internet altyapı sorgusu tamamlanmış olmaktadır.

Turknet aktif altyapı bölgeleri ile Türkiye’de halihazırda toplam 22 farklı ildeki 200’den fazla santrale Turknet kendi internet kablolarının ve cihazlarını yerleştirip bir sistem oluşturmuştur. Bu sisteme internet dilinde genel ağın ulaşıma açılması yani YAPA (Yerel Ağın Paylaşıma Açılması) ismi verilmiştir. Bir diğer adı ile aktif altyapı denilmektedir. Bunun sebebi aktif altyapısı olan bölgelerde santralden sonraki veri trafiğinin Turknet tarafından yapılmasıdır. Böylece bağlantı maliyetlerinde önemli ölçüde düşüş sağlanmaktadır.

Alınabilecek en yüksek hız ile santrale olan mesafe ve hattın kalitesi büyük önem taşımaktadır. Teknoloji gereği mesafe uzadıkça alınabilecek en yüksek hız düşmektedir. Turknet aktif altyapı bölgelerinde olup olmadığınızı ve size sağlanan yaklaşık olan hız değerlerini turk.net web sitesinde Hız sorgulama paneli ile öğrenebilirsiniz.

Ayrıca Turknet altyapı sorunu ile karşılaşıldığında bizzat internet sağlayıcısı ile iletişime geçilerek gerekli işlemler başlatılabilir. Bunun için Turknet Müşteri Hizmetleri veya Teknik Destek ekibi ile iletişime geçerek başvuru yapmak gerekmektedir.

