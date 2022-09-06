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Tuş kalitesi ve uzun ömrüyle sizi tatmin edecek en iyi klavye önerileri

05.09.2022 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilgisayar ekipmanları denildiğinde olmazsa olmazlar arasında bulunan klavye modelleri, yazı yazmadan oyun oynamaya kadar birçok farklı aktivitede önemli rol üstleniyor. Farklı kullanım senaryoları için üretilen ve üstün özelliklerle donatılan birçok başarılı klavye çeşidi bulunuyor. Gelin; en iyi markaların imzasını taşıyan, etkileyici tasarımlarıyla dikkatleri üzerine çeken ve başarılı özellikleriyle kullanıcılarından takdir kazanan kaliteli ve şık klavye modellerini beraber inceleyelim!

Tuş kalitesi ve uzun ömrüyle sizi tatmin edecek en iyi klavye önerileri

İçindekiler

  • 1. Üstün özellikleriyle dikkat çeken: Logitech G G213 RGB Kablolu Oyuncu Klavyesi
  • 2. Yüksek malzeme kalitesiyle uzun yıllar kullanılan: Rush Donzel Rk808 Sese Duyarlı Aydınlatma Rgb Mekanik Hisli Gaming Oyuncu Klavyesi
  • 3. Bütçesi kısıtlı olanlar için en iyisi: Everest Km-5535 USB Multi Media Kablosuz Q Standart Klavye + Mouse Set K-830247
  • 4. Tercihi her zaman kaliteden yana olanlara: RAZER Cynosa V2 Chroma Membran Türkçe Klavye Siyah RZ03-03401300-R3L1
  • 5. Oyuncuların en iyi takım arkadaşı: Frisby Fk-g8530qm Blue Switch Rgb Programlanabilir Gaming Oyuncu Mekanik Klavye
  • 6. Sıra dışı tasarımıyla beğeni kazanan: MF PRODUCT Strike 0586 Kablolu RGB Mekanik Hisli Gaming Klavye
  • 7. Çok amaçlı kullanım için: Logitech K400 Plus Dokunmatik Yüzeyli Klavye
  • 8. Mekanik klavye tutkunlarına: Bloody B328 Q Mekanik Klavye
  • 9. Oyuncu dostu bir model arayanlar için: GameBooster G902 Strike Rainbow Aydınlatmalı Mekanik Oyun Klavyesi
  • 10. Kaliteli ve uzun ömürlü klavye arayanlara: Steelseries Apex 3 Gaming Klavye
  • 11. Yüksek performans isteyenlere: HyperX Alloy Core RGB Membran Oyun Klavyesi
  • 12. Sessiz klavye arayanlara: Logitech MK470 İnce Kablosuz Klavye ve Fare Birleşimi
  • 13. Muhteşem oyuncu seti: ASUS TUF Gaming Combo K1&M3 Aura Sync RGB Türkçe Oyuncu Klavyesi ve Mouse Seti

Bilgisayarın aktif ve etkili bir şekilde kullanılmasını sağlayan klavyeler, birçok işin kolaylıkla halledilmesine yardımcı oluyor. Klavyelerin farklı kullanıcı tercihlerine uygun birçok seçeneği bulunuyor. Günlük kullanım, yazı yazmak ve oyun oynamak için üretilen klavyelerin özellik ve tasarım konusunda çeşitlilik sunan seçenekleri mevcut. Kablolu veya kablosuz, mekanik anahtarlı, RGB aydınlatmalı, sıvı dökülmelerine karşı emniyetli, aşınmalara karşı dirençli, ergonomik bilek destekli, gürültü azaltma özellikli ve hızlı tuş tepkisi sunan klavye modelleri her ihtiyaca uygun bir çeşitlilik sunuyor. Böylece en çok ihtiyaç duyulan özelliklerin bulunduğu klavye modeli rahatlıkla bulunabiliyor. Ayrıca klavyenin yanında mouse da içeren ürün seçenekleri bulunuyor. Özelliklerin yanı sıra marka kalitesi ve ürünün tasarımı da önemli bir ayrıntı olarak öne çıkıyor. Hazırsanız kalitesi ve performansıyla eşsiz bir kullanım deneyimi yaşatacak, her bütçeye ve ihtiyaca uygun en kaliteli klavye modelleri hangileri beraber keşfedelim!

1. Üstün özellikleriyle dikkat çeken: Logitech G G213 RGB Kablolu Oyuncu Klavyesi

Tuş kalitesi ve uzun ömrüyle sizi tatmin edecek en iyi klavye önerileri

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Membran klavye çeşitleri arasında dikkatleri üzerine toplayan Logitech G G213 RGB Kablolu Oyuncu Klavyesi, etkileyici bir klavye deneyimi sunuyor. Modelin dikkat çeken en önemli özelliği, üstün dokunma geri bildirimi sayesinde mekanik klavye hissi sunması. Ayrıca son derece düşük tuş sesine sahip olduğu için oyun oynarken veya yazı yazarken gürültü kirliliği oluşturmuyor. Sıvı dökülmelerine karşı güçlü yapısı sayesinde aniden klavye üzerine devrilen içecekler nedeniyle zarar görmüyor. Klavye üzerinde müzik ayarlamaları yapılmasını sağlayan mini bir panel yer alıyor. RGB özelliğiyle canlı ve ışıl ışıl bir oyun ortamı sunması da cabası!

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2. Yüksek malzeme kalitesiyle uzun yıllar kullanılan: Rush Donzel Rk808 Sese Duyarlı Aydınlatma Rgb Mekanik Hisli Gaming Oyuncu Klavyesi

Tuş kalitesi ve uzun ömrüyle sizi tatmin edecek en iyi klavye önerileri

Kaliteli, şık tasarımlı ve dayanıklı yapısıyla oyuncuların ilgisini çeken Rush Donzel Rk808 Sese Duyarlı Aydınlatma Rgb Mekanik Hisli Gaming Oyuncu Klavyesi, en iyi klavye modelleri arasında bulunuyor. En iyi RGB klavye modeli arasında yer alan ürün, LED teknolojisi sayesinde güçlü ve uzun ömürlü bir klavye aydınlatması sağlıyor. Estetik tasarımıyla görenlerin beğenisini kazanan model, alüminyum kaplaması sayesinde çizilme ve aşınma gibi sıkıntılara karşı dirençli bir yapı sergiliyor. Klavye tuşlarındaki yazılar silinmiyor. Ultra hafif tasarımı ise ürünün kolayca taşınmasına yardımcı oluyor.

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3. Bütçesi kısıtlı olanlar için en iyisi: Everest Km-5535 USB Multi Media Kablosuz Q Standart Klavye + Mouse Set K-830247

Tuş kalitesi ve uzun ömrüyle sizi tatmin edecek en iyi klavye önerileri

"Klavye nedir?" sorusuna fiyat performans dengesiyle yanıt veren Everest Km-5535 USB Multi Media Kablosuz Q Standart Klavye + Mouse Set K-830247, en ucuz klavye modeli olarak öne çıkıyor. Ayrıca yanında mouse bulundurduğu için kullanıcılarına önemli bir avantaj sunuyor. Uygun fiyatıyla bütçenize destek olan ürün, kablosuz olduğu için USB takıldığı anda kolayca bilgisayarla eşleşiyor. Kaliteli tuş baskısı sayesinde uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. Kompakt tasarımıyla çalışma masalarında ve çantalarda çok az yer kaplıyor. Ayrıca ufak boyutu, klavye temizleme konusunda kullanıcıya fayda sağlıyor.

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4. Tercihi her zaman kaliteden yana olanlara: RAZER Cynosa V2 Chroma Membran Türkçe Klavye Siyah RZ03-03401300-R3L1

Tuş kalitesi ve uzun ömrüyle sizi tatmin edecek en iyi klavye önerileri

Birbirinden kaliteli ve başarılı oyuncu ekipmanlarıyla tanınan Razer markası, klavye konusunda RAZER Cynosa V2 Chroma Membran Türkçe Klavye Siyah RZ03-03401300-R3L1 modeliyle kullanıcılarından geçer not almayı başarıyor. Çağdaş, şık tasarımı ve asil siyah rengiyle masalara tarz kazandıran klavye, RGB aydınlatma özelliğiyle oyuncuların beğenisini kazanıyor. Model, 16.8 milyon renk seçeneğiyle birbirinden etkileyici oyun ortamı oluşturulmasına imkân tanıyor. Yumuşak tuşlarıyla rahat kullanılan modelin en özelliği ise sıvı dökülmelerine karşı dayanıklı bir yapıya sahip olması. Böylece kullanıcıları asla yarı yolda bırakmıyor.

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5. Oyuncuların en iyi takım arkadaşı: Frisby Fk-g8530qm Blue Switch Rgb Programlanabilir Gaming Oyuncu Mekanik Klavye

Tuş kalitesi ve uzun ömrüyle sizi tatmin edecek en iyi klavye önerileri

"Mekanik klavye en iyi ve ucuz model hangisi?" sorusunun yanıtını merak edenlerin karşısına çıkan Frisby Fk-g8530qm Blue Switch Rgb Programlanabilir Gaming Oyuncu Mekanik Klavye, kullanıcılara muhteşem özellikler sunuyor. Özel yazılımı aracılığıyla klavye tuşlarına farklı görevlerin atanmasını sağlayarak fonksiyonel kullanım imkânı yaratıyor. RGB özelliği sayesinde 160.000'den fazla renk ve çeşitli aydınlatma efektleri sunuyor. Mükemmel dokuya sahip mekanik switchleri, dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor. Akıllı uyku modu bulunan model, bilgisayar uyku veya bekleme moduna geçtiğinde arka ışığını kapatarak enerji tasarrufu yapılmasını sağlıyor. Klavye tuşlarının aşınma veya solmaya karşı dayanıklı olması da cabası!

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6. Sıra dışı tasarımıyla beğeni kazanan: MF PRODUCT Strike 0586 Kablolu RGB Mekanik Hisli Gaming Klavye

Tuş kalitesi ve uzun ömrüyle sizi tatmin edecek en iyi klavye önerileri

Sıra dışı tasarımıyla görenleri âdeta büyüleyen MF PRODUCT Strike 0586 Kablolu RGB Mekanik Hisli Gaming Klavye, kaliteli klavye önerisi isteyenlere tavsiye ediliyor. Son derece pratik bir klavye kullanımı sunan model, komutları en çabuk şekilde algılayıp yüksek hızlı tepki süresiyle oyuncuların daha etkin hamleler yapmasına yardımcı oluyor. Modelin en önemli özelliği, oyun oynarken bileklerin rahat etmesini sağlayan alana sahip olması. Bilek desteği alanı kolaylıkla çıkartılıp takılabiliyor. Kablo kısmında örgü kaplamaya sahip olduğu için aşınma ve yıpranmalara karşı dayanıklılık sağlıyor. Böylece ürün, yıllarca kalitesini koruyor.

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7. Çok amaçlı kullanım için: Logitech K400 Plus Dokunmatik Yüzeyli Klavye

Tuş kalitesi ve uzun ömrüyle sizi tatmin edecek en iyi klavye önerileri

Wireless özelliğine sahip klavye isteyenler için bir adım öne çıkan Logitech K400 Plus Dokunmatik Yüzeyli Klavye, birbirinden etkileyici fonksiyonuyla kullanıcılarını mutlu ediyor. Derin olmayan tuş takımı sayesinde kuru bezle kolayca silinerek "Klavye nasıl temizlenir?" sorusunu soranlara kolaylık sağlıyor. 18 aya kadar pil ömrü sunduğu için kullanıcılarını sürekli pil değiştirme derdinden kurtarıyor. Modelin en önemli yanı; wireless özelliği sayesinde bilgisayar, cep telefonu, tablet ve akıllı televizyonlara bağlanabilmesi. Sağ tarafta yer alan dokunmatik alan, mouse vazifesi görerek son derece pratik kullanım sağlıyor. Böylece kullanıcılar istedikleri konumdan akıllı cihazlarını kolayca kontrol edebiliyor.

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8. Mekanik klavye tutkunlarına: Bloody B328 Q Mekanik Klavye

Tuş kalitesi ve uzun ömrüyle sizi tatmin edecek en iyi klavye önerileri

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En iyi klavye markası arasında yer alan Bloody, kullanıcılarına Bloody B328 Q Mekanik Klavye modeliyle yüksek performanslı bir deneyim yaşatıyor. 0.2 msn tuş tepki süresiyle dudak uçuklatan model, gürültü yaratmayan sessiz kullanımıyla da kullanıcılarının beğenisini kazanıyor. Geleneksel metal switch yerine kızılötesi switch kullanarak %30 daha hızlı harekete geçen tuşlar vadediyor. Oyuncuların en çok kullandığı tuşların özel kaymaz ve dayanıklı bir materyalle kaplandığı ürün, konforlu ve rahat bir deneyim yaşatıyor. Suya dayanıklı yapısıyla dikkatleri üzerine toplayan model, su tahliye olukları sayesinde sıvı dökülmelerinden zarar görmüyor. Silikon klavye ayakları sayesinde kaymıyor.

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9. Oyuncu dostu bir model arayanlar için: GameBooster G902 Strike Rainbow Aydınlatmalı Mekanik Oyun Klavyesi

Tuş kalitesi ve uzun ömrüyle sizi tatmin edecek en iyi klavye önerileri

Oyuncu ekipmanları denildiğinde farkını ortaya koyan GameBooster, en iyi klavye markaları arasında bulunuyor. Gamebooster G902 Strike Rainbow Aydınlatmalı Mekanik Oyun Klavyesi, sadelikten hoşlanan ve kaliteyi hissetmeyi sevenler için kusursuz bir deneyim vadediyor. Klavye üzerindeki harf ve sayılar lazer boyamayla yapıldığı için kolayca silinmiyor. Mekanik tuşlarıyla müthiş bir dokunma hissi uyandıran model, oyunculara aradıkları kaliteli oyun ortamını başarıyla sunuyor. RGB aydınlatmasıyla da göz kamaştırıcı güzellikte bir ambiyans yaratıyor. Oyunların yanı sıra gündelik işler ve ofis kullanımı için de uygun olan klavye, konforlu bilek desteği sayesinde yorgunluğu ortadan kaldırıyor.

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10. Kaliteli ve uzun ömürlü klavye arayanlara: Steelseries Apex 3 Gaming Klavye

Tuş kalitesi ve uzun ömrüyle sizi tatmin edecek en iyi klavye önerileri

Klavye seçiminde titiz davranan ve kaliteli bir markanın imzasını taşıyan en iyi klavye modeline sahip olmak isteyenlere Steelseries Apex 3 Gaming Klavye tavsiyeyi yapılıyor. Güçlü RGB aydınlatmasıyla dikkat çeken model, canlı renk ve efektleriyle parlak bir gökkuşağı gibi aydınlatma yapabiliyor. Birçok kullanıcının dertli olduğu sıvı dökülmelerine karşı dayanıklı olarak geliştirilen model, sessiz tuş takımıyla da kullanıcılarını etkiliyor. Ön kısımdaki yumuşak destek bölümüyle el ve bilek kısımlarına ergonomik destek sağlıyor. Sağ üst bölümde yer alan tıklanabilir metal silindiri sayesinde ürün, ses ayarının en pratik şekilde yapılmasına yardımcı oluyor.

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11. Yüksek performans isteyenlere: HyperX Alloy Core RGB Membran Oyun Klavyesi

Tuş kalitesi ve uzun ömrüyle sizi tatmin edecek en iyi klavye önerileri

"En kaliteli klavye markası hangisi? sorusu gündeme geldiğinde birçok kişi HyperX'i öneriyor. HyperX Alloy Core RGB Membran Oyun Klavyesi, en iyi klavye modelleri arasında zirvede yer alıyor. Modern ve sade tasarımıyla kullanıcılarının beğenisini kazanan model, kaliteli bir doku sunuyor. Güçlü ve dayanıklı malzemelerden üretilen klavye, dayanıklı yapısı sayesinde uzun süre boyunca yüksek performansını muhafaza ediyor. Sessiz çalışan ve yüksek hızlı tepki veren tuşlarıyla kusursuz kullanım sunuyor. RGB aydınlatma özelliği bulunan model, beş bölgede farklı aydınlatma seçenekleri sunarak kullanıcılarına ürünü kişiselleştirerek kendi zevklerine uygun renk kombinasyonu yapma şansı tanıyor.

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12. Sessiz klavye arayanlara: Logitech MK470 İnce Kablosuz Klavye ve Fare Birleşimi

Tuş kalitesi ve uzun ömrüyle sizi tatmin edecek en iyi klavye önerileri

Yazı yazmak için en iyi klavye modeli diyebileceğimiz Logitech MK470 İnce Kablosuz Klavye ve Fare Birleşimi, sahip olduğu özellikleriyle kullanıcılarına kusursuz bir yazı deneyimi yaşatıyor. Sade ve kompakt bir tasarım ortaya koyan model, %90 gürültü azaltma özelliği sayesinde âdeta gece sessizliğinde çalışıyor. Böylece yazı yazarken tuş sesinden rahatsız olanlar için muhteşem bir seçenek oluşturuyor. Kablosuz tasarımıyla pratik bir şekilde kullanılabilen model, set içeriğinde tıpkı klavye gibi sessiz çalışan bir adet mouse bulunduruyor. Hem klavye hem mouse ince tasarımı sayesinde çantalarda kalabalık yaratmıyor. Üstelik ürün kullanıcılarına yıllar süren pil ömrü sunuyor.

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13. Muhteşem oyuncu seti: ASUS TUF Gaming Combo K1&M3 Aura Sync RGB Türkçe Oyuncu Klavyesi ve Mouse Seti

Tuş kalitesi ve uzun ömrüyle sizi tatmin edecek en iyi klavye önerileri

Oyun oynamak için klavye ve mouse seti arayanların radarına hızlı bir giriş yapan ASUS TUF Gaming Combo K1&M3 Aura Sync RGB Türkçe Oyuncu Klavyesi ve Mouse Seti, şampiyonlara yakışır bir oyun deneyimi vadediyor. ASUS markasının kalitesini hem klavyede hem mousea yansıtan set, sıvı dökülmelerinden etkilenmiyor. Beş farklı RGB aydınlatma bölgesi ve ışıklı kenar şeritleriyle görkemli bir tasarım sunuyor. Aydınlatma efektleriyle âdeta görsel şölen yaratıyor. Klavyede kolayca ses ayarı yapılmasına yardımcı olan tekerlek tuş bulunuyor. Bilek desteği sayesinde rahat kullanılan model, aşınma ve sürtünmelere karşı dayanıklılık göstererek uzun yıllar sorunsuz kullanılabiliyor.

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