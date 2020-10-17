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Tutukluluk halinin devamına karar verilen Halil Sezai isyan etti

17.10.2020 14:53 | Son Güncelleme:
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Tutukluluk halinin devamına karar verilen Halil Sezai isyan etti

Komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile tutuklu bulunan Halil Sezai hakkında 13 yıl 10 ay hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Halil Sezai'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi. Sezai, bu karar sonrası sosyal medya hesabından isyan etti. Sezai, "Hepinizden sırtımdaki dövmeyi incelemenizi rica ediyorum" dedi. İşte Sezai'nin açıklamaları ve sırtındaki dövmesi...

Tutuklu yargılanan Halil Sezai, "Bana itibar suikasti yapılıyor" dedi. Komşusu Hüseyin Meriç'i, 'Ezan mı okuyorsun lan sen?' demesi nedeniyle her kesimden tepki gören Halil Sezai, kendisini savundu.

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Ünlü oyuncu ve şarkıcı, "Beni ezan ve inancım yüzünden yargılama, linç etmeye kalkılışılmasını kaldıramıyorum. Ezan, bir köprü ve vicdani sorumluluklarımı hatırlatan kutsal bir çocukluk yadigarıdır.

Beni buradan yargılamalarına müsaade edemeyeceğim. Ezan saati ile denk geldiğim konserlerimde ara verdiğim için çok matah bir durummuş gibi haberlerimin yapılmasına nasıl şaşırdıysam, şimdi de aynı şaşkınlık ve kızgınlık içindeyim." ifadelerini kullandı.

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Sırtına yaptırdığı dövmeye dikkat çeken Halil Sezai, "Hepinizden sırtımdaki dövmeyi incelemenizi rica ediyorum. Arama motoruna, "Halil Sezai dövmesi" yazmanız yeterli. Kurumuş bir ağaçta açmış tek bir yeşil yaprak var. Ne yazıyor üstünde?" deyip sözlerini noktaladı.


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