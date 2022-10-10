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Tuvalete girince timsahı gördü! Çığlık çığlığa kaçıp yardım istedi

10.10.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'ın Kharkuva kentinde yaşayan Udaysinh Bhikhabhai Rathod isimli bir adam evinin dışında bulunan tuvaleti kullanmak istedi. Her zamanki gibi tuvalete giren adam karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu. Tuvaletinin içinde bulunan 6 metrelik timsahla göz göze gelen adam çığlıklar atarak kaçmaya başladı. Durumu diğer köylülere haber veren Rathod onların yardımıyla hayvanı zorla dışarı çıkartmayı başardı.

Tuvalete girince timsahı gördü! Çığlık çığlığa kaçıp yardım istedi

Hindistan'ın Kharkuva kentinde yaşayan Udaysinh Bhikhabhai Rathod isimli bir adam gündüz saatlerinde evinin dışında bulunan tuvalete girmek için harekete geçti. Ancak tuvalete girdiğinde karşısında 6 metrelik bir timsah gören adam büyük bir korku ve şaşkınlık yaşadı. Timsahı görür görmez çığlık atarak tuvaletten dışarı çıkan adam köy sakinlerinden yardım istemeye karar verdi. Timsahı dışarı çıkartmak için köydeki komşularıyla hareket eden adam zor anlar yaşadı.

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YANINDAKİ GÖLDEN GELDİ

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Evlerinin yakınında bir gölet olduğunu ve timsahın buradan tuvaletin içine girmiş olabileceğini tahmin ettiğini ifade eden Rahord Times Of İndia’ya yaptığı açıklamasında, “Bölgemizin arka bahçesi olan Vandevad talavının koruma duvarı yok. İyi bir timsah popülasyonuna sahip olduğu biliniyor.zaman zaman timsahlar göletten gizlice çıkıp köyümüze giriyor.” dedi.

Cesur bir kurtarma ekibi, vahşi timsahı ortalığı kasıp kavurmadan önce yakalamak için bir mücadele verdi ve bir ip kullanarak onu bir kafese çekip tuvaletten çıkartmayı başardı. Sağlık durumu kontrol edildikten sonra yetkililer, hayvanı yakındaki sulak alanlardaki doğal yaşam alanına geri döndürmeyi planladıklarını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan timsah
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