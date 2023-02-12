"Tuvaleti yapacak yer yok" diyen Nez Demir isyan etti: "Ciddi bir salgın tehlikesiyle karşı karşıyayız bence"

6 Şubat'ta Kahramanmaraş, Gaziantep'te meydana gelen deprem, çevre illeri etkilemesiyle bölgede binaların yıkılmasına neden oldu. Depremzedelere yardım için bölgeye giden Nez Demir hastalanarak geri döndü. Bölgenin temiz olmadığını, insanların tuvalet bulamadığını söyleyen Demir, salgın tehlikesine karşı uyardı.

"İNSANLAR TUVALETLERİNİ DIŞARI YAPIYOR"

Depremzedelere yardım için giden ancak hastalanan Nez Demir eve geri döndüğünü, yol boyu bulantı, ishal, kusma yaşadığını söyledi. Bölgede gördüklerini aktaran ünlü isim şunları söyledi: "Orada izleyip gördüklerim telefondan, televizyondan izlediklerimizden çok farklı. Bir tane sağlam bina yok. İnsanlar tuvaletlerini dışarı yapıyor. Tuvaletinizi yapacak yer bulamıyorsunuz. Saatlerce tutmak zorunda kalıyorsunuz ya da dışarı, ormana yapıyorsunuz. Felaketti... Muhtemelen ben üşüttüm ya da enfeksiyon kaptım bilmiyorum. Daha fazla kalmaktı niyetim ama çok hastalandım. Sürekli kusma sürekli tuvalete gitme ihtiyacı midem bulanıyor hiçbir şey yiyemiyorum. Eve geldim ilaç içtim serum takıldı ama durum içler acısı. Yüzümüzü güldüren tek durum son dakika kurtarılan insanlar"

Deprem bölgesindeki insanların sıcak eve, yemeğe ihtiyacı olduğunu söyleyen Demir, "İnsanlar cesetlere bakıyor teşhis etmek için o mu benim annem o mu benim kardeşim, filmlerdeki gibi... Yağmalamalar..." dedi.

"İNSANLAR PARAYA BİLE TENEZZÜL ETMİYOR"

İhtiyaç sahiplerine yardımcı olmak için bölgeye yanlarında bir miktar parayla gittiklerini söyleyen Nez Demir, "Bir tane kadın iki tane bebeğini getirmişti Kızılay'ın oradaki acile. Ben de depremde enkazda kaldılar zannettim ama kadın, 'Biz enkazda kalmadık çocukların hastalandı ondan geldik lütfen bu parayı alın' dedi. Yani para bile insanların umrunda değil" dedi ve ekledi: "Para da veriyorsun ama parayı ne yapsın bir tane yer kalmamış ki sıcak çorba içeceği her yer birbirine girmiş."

