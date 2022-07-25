Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Tuvalette acı sürpriz! Klozetin içinde iguana çıkınca ne yapacağını bilemedi

Tuvalette acı sürpriz! Klozetin içinde iguana çıkınca ne yapacağını bilemedi

25.07.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Florida’da yaşayan emekli bir çift Janet ve Bruce Bleier, klozetlerinin içinde iguana gördükten sonra şaşkınlık yaşadı. Uzmanlar kanalizasyon kanallarından evlerin tuvaletlerine doğru yürüyen iguana vakalarının arttığından söz ederek vatandaşları uyardı.

Tuvalette acı sürpriz! Klozetin içinde iguana çıkınca ne yapacağını bilemedi

Tuvalete girdiği sırada klozetin içinden kendisine doğru yürüyen bir iguana gördüğünü dile getiren adam, büyük bir panikle karısına haber verdi. Hayvanın klozetten eve girmesine izin verdiklerini söyleyen çift, aynı durumla iki kez daha karşılaşmaları üzerine yetkilere haber vererek tuvaletlerini temizletti.

Denizde dehşeti yaşadı! 73 yaşındaki kadının cinsel organını yelken balığı ısırdıDenizde dehşeti yaşadı! 73 yaşındaki kadının cinsel organını yelken balığı ısırdı

UZMANLAR UYARDI

2

Florida’da "tuvalet kertenkelelerinin" evlerin borularından geçerek klozete doğru hareket ettiği bir dizi olayın ihbar edilmesinden sonra yetkililer vatandaşları uyardı. İguanaların çoğaldığını ifade eden yetkililer artışın kontrolden çıktığını ifade etti. Yerel haber siteleri ise olayı bir salgın olarak nitelendirdi.

Böyle zalimlik görülmedi! Çarptıkları yetmezmiş gibi bir de...Böyle zalimlik görülmedi! Çarptıkları yetmezmiş gibi bir de...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Paylaşımı gündem yarattı! “Onlarla eğlendi benimle evlendi”Paylaşımı gündem yarattı! “Onlarla eğlendi benimle evlendi”
Bir sandviç yedi, hayatı değişti! “5 yıldır gaz çıkartıyorum”Bir sandviç yedi, hayatı değişti! “5 yıldır gaz çıkartıyorum”
Yakıt tankı bir anda patladı! Ortalık cehenneme döndüYakıt tankı bir anda patladı! Ortalık cehenneme döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

13 dolarlık hesaba dudak uçuklatan bahşiş!

13 dolarlık hesaba dudak uçuklatan bahşiş!

Cinsel ilişkiden sonra hastanelik oldu! “Kocama alerjim varmış”

Cinsel ilişkiden sonra hastanelik oldu! “Kocama alerjim varmış”

İç çamaşırı trendine uydu! Tanga elbisesini gören bir daha baktı

İç çamaşırı trendine uydu! Tanga elbisesini gören bir daha baktı

Bir kadını izleyip kendini tatmin etmeye başlayınca...

Bir kadını izleyip kendini tatmin etmeye başlayınca...

İlginizi Çekebilir

Cinsel organından çıkınca karısının ihanetini öğrendi

Cinsel organından çıkınca karısının ihanetini öğrendi

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Her yerden engellemişti! Ulaşmak için bulduğu yol korkunçtu

Her yerden engellemişti! Ulaşmak için bulduğu yol korkunçtu

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.