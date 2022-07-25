Tuvalette acı sürpriz! Klozetin içinde iguana çıkınca ne yapacağını bilemedi

Tuvalete girdiği sırada klozetin içinden kendisine doğru yürüyen bir iguana gördüğünü dile getiren adam, büyük bir panikle karısına haber verdi. Hayvanın klozetten eve girmesine izin verdiklerini söyleyen çift, aynı durumla iki kez daha karşılaşmaları üzerine yetkilere haber vererek tuvaletlerini temizletti.

UZMANLAR UYARDI

Florida’da "tuvalet kertenkelelerinin" evlerin borularından geçerek klozete doğru hareket ettiği bir dizi olayın ihbar edilmesinden sonra yetkililer vatandaşları uyardı. İguanaların çoğaldığını ifade eden yetkililer artışın kontrolden çıktığını ifade etti. Yerel haber siteleri ise olayı bir salgın olarak nitelendirdi.



