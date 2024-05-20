"Tuvalette ellediler" demişti! Selen Görgüzel'den kalça açıklaması: Jennifer Lopez ve Kardashian’dan sonra...

Estetikli haliyle gündemden düşmeyen Selen Görgüzel ne yapsa olay oluyor.

Son olarak kalçasını yaptırdığına dair yorumlardan sonra "Cuma tuvalette kadınlar elledi yapılı mı diye? Ben küçülsün diye uğraşıyorum" diyen Görgüzel son olarak sahnedeki dansıyla gündeme geldi.

Dalga konusu olan şarkıcı Aramızda Kalmasın'a konuk olan Görgüzel "Dansım da, yanlış bir kıyafet seçtiğim için kötü durdu. Ben sanatçıyım, dansçı değilim" dedi.

Yüzünü gerdiren Selen Görgüzel “Kalçaların da estetik mi?” sorusuna ise "Bu kalçalar genetik, aile geleneği. Eskiden saklar, utanırdım. Jennifer Lopez ve Kardashian’dan sonra popomu sevdim" yanıtını verdi.

Selen Görgüzel'e "Keşke utanmaya devam etseydin" yorumları yağdı.





